Адміністрація Трампа випадково злила секретну інформацію журналісту: як це сталось

Деталі американської операції в Ємені потрапили до журналіста через помилку команди Трампа.

Радник Трампа з національної безпеки Майкл Уолц помилково додав головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритої групи в Signal, а згодом міністр оборони Піт Хегсет надіслав йому деталі американських ударів по Ємену за кілька годин до їх початку.

Як повідомляє видання Atlantic, інформація містила точні дані про озброєння, цілі та час операції. Цей інцидент, свідчить про хаос і порушення норм безпеки в адміністрації Трампа.

За словами Голдберга, спочатку він сприйняв це як можливу кампанію з дезінформації, адже, за його ж оцінкою, "по попереднім стандартам це настільки нереально", що віра прийшла лише через кілька днів.

Він також зазначив, що в листуванні групи було "ще багато чого", що лише посилило враження про "повний бардак" у команді Трампа. Голдберг, підкреслює, що такі дії вказують на зневагу до законів і елементарних норм безпеки.

Цей випадок може стати прикладом безвідповідальності, яка, за словами редактора, панує в адміністрації.

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