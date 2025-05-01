Не будьте як Волтц: як безпечно користуватися Signal

Що увімкнути в Signal, аби ваші повідомлення не перехопили

Через нещодавній скандал із витоком секретної інформації у месенджері Signal про плани США щодо війни в Ємені багато людей замислились про безпеку свого спілкування. Хоча Signal вважається одним із найзахищеніших месенджерів, він не захистить вас, якщо не знати основних правил безпеки.

Для захисту своїх даних важливо правильно налаштувати додаток і дотримуватись простих правил безпеки. "Телеграф" розповість, як убезпечити свій Signal, щоб особиста інформація не потрапила до чужих рук.

У першу чергу варто встановити PIN-код і активувати функцію блокування реєстрації. Це запобігає спробам перереєстрації акаунта на іншому пристрої без вашого відома. Також важливо ввімкнути автознищення повідомлень — у Signal можна виставити таймер на видалення через 1 хвилину, 1 годину чи кілька днів.

Ще один крок — перевірка списку підключених пристроїв. У розділі налаштувань можна побачити, які пристрої мають доступ до акаунта. Якщо бачите щось підозріле — негайно від’єднайте. Рекомендується також використовувати псевдонім замість справжнього імені та приховати номер телефону, якщо така функція доступна.

Щоб захистити себе під час дзвінків, увімкніть переадресацію через сервери Signal. Це допоможе приховати вашу IP-адресу. Водночас варто бути обережним з повідомленнями від незнайомців — не відкривайте посилання і файли з підозрілим змістом.

Крім того, експерти радять використовувати актуальну версію Signal та регулярно оновлювати операційну систему. Це мінімізує ризики через відомі вразливості. Також корисно верифікувати контакти — для цього потрібно порівняти спеціальний код безпеки з іншою особою.

Signal не потребує складних налаштувань, але дотримання базових заходів дозволяє суттєво знизити ризик витоку даних. Використовуйте його з розумом — і ваші повідомлення залишаться лише між вами та адресатом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що команда Волтца регулярно обговорювала секретну інформацію у Signal. Йшлося й про Україну.