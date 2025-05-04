Слишком произраильский: СМИ сообщили, что стало последним гвоздем в "гроб" экс-советника Уолтца

Трамп не обращал внимание на конфликтность Уолтца, но игра на стороне Нетаньяху разозлила президента США.

Бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца уволили не столько из-за скандала с мессенджером Signal, сколько из-за его позиции. Трампу не понравилось, что Уолтц имеет негативную позицию по отношению к Ирану, и координируется в этом вопросе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху – иными словами, он был слишком произраильский и антииранский.

Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные информированные источники. Собеседники подтвердили журналистам, что Уолтц с самого начала работы имел многочисленные конфликты с другими чиновниками, в том числе по вопросу о целесообразности применения военной силы против Ирана.

Впрочем, Трамп не обращал внимания на конфликтность Уолтца. Скандал с мессенджером Signal также не очень задел внимание американского президента – хотя он был очень зол. Но его реальный и сокрушительный гнев вызвала слишком интенсивная координация между советником и израильским премьером, что стало ясно после встречи Нетаньяху с Трампом в Белом доме. Уолтц активно продвигал требование Нетаньяху нанести военный удар по Ирану, что не входило в планы Трампа.

"Уолтц хотел направить политику США в направлении, которое не устраивало Трампа… Это дошло до Трампа, и президент был недоволен этим", – отметил один из источников, добавив, что в итоге именно это сыграло против Уолтца и привело к его отставке.

Напомним, что 1 мая президент США Дональд Трамп официально объявил об отставке советника по национальной безопасности Майка Уолтца. Как заявил глава Белого дома, он выдвигает Уолтца на должность постоянного представителя США в ООН. Временно обязанности советника по национальной безопасности будет выполнять государственный секретарь Марко Рубио.

Скандал с Signal в США — что известно о

Американские чиновники обсуждали военные удары по Йемену в закрытом чате мессенджера. Однако из-за ошибки к переписке в Signal был добавлен редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, впоследствии обнародовавший полученную информацию. Чат якобы содержал данные о типах вооружения, целях атак и запланированном времени ударов.

Дональд Трамп заверил, что ему ничего не известно о том, как журналист попал в чат его команды по национальной безопасности. В то же время министр обороны США Пит Хегсет опроверг, что речь шла о военных планах. Также на фоне скандала Трамп выразил поддержку Уолтцу, назвав его "хорошим человеком". Однако неофициально президент США, писали СМИ, был сильно разъярён.