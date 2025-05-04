Укр

Слишком произраильский: СМИ сообщили, что стало последним гвоздем в "гроб" экс-советника Уолтца

Автор
Антон Корж
Дата публикации
Читати українською
Автор
Уолтц пытался вести политику, которая не понравилась Трампу Новость обновлена 04 мая 2025, 06:03
Уолтц пытался вести политику, которая не понравилась Трампу. Фото Коллаж "Телеграф"

Трамп не обращал внимание на конфликтность Уолтца, но игра на стороне Нетаньяху разозлила президента США.

Бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца уволили не столько из-за скандала с мессенджером Signal, сколько из-за его позиции. Трампу не понравилось, что Уолтц имеет негативную позицию по отношению к Ирану, и координируется в этом вопросе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху – иными словами, он был слишком произраильский и антииранский.

Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные информированные источники. Собеседники подтвердили журналистам, что Уолтц с самого начала работы имел многочисленные конфликты с другими чиновниками, в том числе по вопросу о целесообразности применения военной силы против Ирана.

Впрочем, Трамп не обращал внимания на конфликтность Уолтца. Скандал с мессенджером Signal также не очень задел внимание американского президента – хотя он был очень зол. Но его реальный и сокрушительный гнев вызвала слишком интенсивная координация между советником и израильским премьером, что стало ясно после встречи Нетаньяху с Трампом в Белом доме. Уолтц активно продвигал требование Нетаньяху нанести военный удар по Ирану, что не входило в планы Трампа.

"Уолтц хотел направить политику США в направлении, которое не устраивало Трампа… Это дошло до Трампа, и президент был недоволен этим", – отметил один из источников, добавив, что в итоге именно это сыграло против Уолтца и привело к его отставке.

Напомним, что 1 мая президент США Дональд Трамп официально объявил об отставке советника по национальной безопасности Майка Уолтца. Как заявил глава Белого дома, он выдвигает Уолтца на должность постоянного представителя США в ООН. Временно обязанности советника по национальной безопасности будет выполнять государственный секретарь Марко Рубио.

Скандал с Signal в США — что известно о

Американские чиновники обсуждали военные удары по Йемену в закрытом чате мессенджера. Однако из-за ошибки к переписке в Signal был добавлен редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, впоследствии обнародовавший полученную информацию. Чат якобы содержал данные о типах вооружения, целях атак и запланированном времени ударов.

Дональд Трамп заверил, что ему ничего не известно о том, как журналист попал в чат его команды по национальной безопасности. В то же время министр обороны США Пит Хегсет опроверг, что речь шла о военных планах. Также на фоне скандала Трамп выразил поддержку Уолтцу, назвав его "хорошим человеком". Однако неофициально президент США, писали СМИ, был сильно разъярён.