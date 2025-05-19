В Румынии побеждает проевропейский кандидат: путинист Симион уже заявил об "украденных выборах"

В Бухаресте уже началось празднование на улицах в честь победы Никушора Дана

В Румынии после подсчета 98,39% голосов избирателей во втором туре президентских выборов с ощутимым преимуществом лидирует проевропейский кандидат Никушор Дан, бывший мэр Бухареста и известный борец с коррупцией. Между тем его конкурент, ультраправый путинист Джордже Симион набрал 45,78% — и заявляет о "украденных выборах", требуя от своего "электората" выйти на протесты.

О результатах заявлено в официальном уведомлении Центральной избирательной комиссии. Отмечается, что на 00:00 19 мая Дан имеет 54,22% голосов избирателей, а путинист Симион — только 45,78%.

В Бухаресте уже началось празднование на улицах в честь победы Никушора Дана. Сам кандидат уже появился на публике и объявил о своей победе. На балконе он находился с развернутыми флагами Румынии и Европейского Союза. На улицах румынской столицы много людей, поскольку Дана тут хорошо помнят и уважают.

Между тем его оппонент-путинист Симион, известный рядом скандальных заявлений и действий, и здесь уже дважды успел попасть в скандал. Сначала он объявил себя президентом, не дождавшись официальных результатов. Сообщение об этом Симион сделал в Twitter, добавив при этом не флаг Румынии, а флаг Чада (похоже, он не очень-то знает, как выглядит государственный флаг его родной страны). Этот инцидент уже высмеяла половина сети – в том числе привлекли для этого встроенный в соцсеть искусственный интеллект Grok.

После того как стало известно о подсчете 98% голосов, Симион заявил о "украденных выборах" и призвал свой "электорат" выйти на протесты 19 мая. Он публично заявил, что у него "украли победу", а члены симионовской ультраправой партии AUR получили уведомление с требованием выйти на акции протестов. Симион таким образом пытается копировать поведение Дональда Трампа в 2020 году, когда тот проиграл выборы демократам.

"Если мошенничество будет продолжаться – протест! Завтра утром общенациональные протесты, если они попытаются украсть победу румынского народа!" – сказано в сообщении.

Как писал "Телеграф", в воскресенье, 18 мая, в Румынии проходит второй тур президентских выборов. Граждане страны решают, кто будет править ими в ближайшие несколько лет — проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан или пророссийский популист Джордже Симион.

Пророссийский Симион, кстати, заявлял, что потребует от Украины "компенсаций", если станет лидером страны. В частности, он попытается вымогать у Киева оплату за переданную систему противовоздушной обороны Patriot.

Это далеко не первое скандальное заявление Симиона. Так, недавно он заявил, что в случае победы назначить премьер-министром страны так называемого "политика", прокремлевского фашиста Келина Джорджеску. Последний находится под следствием по ряду уголовных обвинений, среди которых связи с фашистскими организациями – из-за чего получил запрет баллотироваться на выборах.