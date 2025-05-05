Яке їхало, таке й здибало: в Румунії путініст Сіміон обіцяє призначити фашиста Джорджеску прем'єром

Сіміон, попри кримінальні провадження проти Джорджеску, підтвердив, що збирається повернути фашиста у "велику політику"

Румунський проросійський ультраправий політик Джордже Сіміон, якому вдалося набрати найбільше голосів під час першого туру повторних президентських виборів у Румунії, обіцяє у разі перемоги призначити прем'єр-міністром країни так званого "політика", прокремлівського фашиста Келіна Джорджеску. Останній перебуває під слідством через низку кримінальних звинувачень, серед яких зв'язки з фашистськими організаціями – через що отримав заборону балотуватися на виборах.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Сіміон, попри кримінальні провадження проти Джорджеску, підтвердив, що збирається повернути фашиста у "велику політику", призначивши прем'єром.

"Якщо румунський народ захоче, є кілька способів, як Джорджеску можна повернути до керівництва, і ми ними скористаємося… Ми можемо сформувати більшість і призначити його прем'єр-міністром; ми можемо провести дострокові вибори або оголосити референдум", – заявив він.

Втім, видання вважає, що це більше популістична заява, розрахована на отримання голосів прихильників Джорджеску (в нього такі є, попри політичну маргіналізованість). Річ у тім, що румунський президент не може втручатися в затвердження уряду депутатами (і жоден референдум тут нічого не вирішує), а усі ультраправі в парламенті, включно з антиукраїнською AUR, яка належить Сіміону, мають тільки 35% місць.

"Хоча президент у Румунії призначає прем'єр-міністра, він не може законно втручатися в спроби сформувати правлячу більшість у парламенті. Дострокові вибори, які проводяться, якщо парламент відхиляє два запропоновані склади уряду протягом 60 днів, виглядають малоймовірними, оскільки такого ще ніколи не траплялося, і законодавці традиційно знаходять вихід із ситуації – хай навіть і суперечливий", – додало видання.

Зазначимо, що за підсумками обробки 99,9% бюлетенів на голосуванні у другий тур виходять антиукраїнський та ультраправий кандидат, друг Кремля Джордже Сіміон від Альянсу за єдність румунів (AUR) та колишній мер Бухаресту Нікушор Дан, який добре відомий в Румунії, як дуже успішний антикорупціонер. Дан трохи обійшов у підсумку провладного кандидата Кріна Антонеску від "Національної ліберальної партії" (PSD-PNL-UDMR), який через це не пройшов до другого туру.

Сіміон трохи не дотягує за скандальністю до персони Келіна Джорджеску. Проте його позиція щодо України відверто проросійська та ворожа. Свого часу Сіміон виступав за відновлення кордонів Румунії, що існували до Другої світової війни й включали землі, які зараз знаходяться на території Болгарії, Молдови та України. Через це Київом та Кишиневом він був оголошений персоною нон грата. Він також виступає проти надання Україні військової допомоги в будь-якій формі та за приєднання до Румунії Молдови.