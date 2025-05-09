Розкатав губу: румун-путініст Сіміон обіцяє вимагати від України компенсацій, якщо стане президентом

Сіміон насмілився назвати допомогу Україні, надання якої схвалював експрезидент Йоханніс, "державною зрадою"

Ультраправий румунський симпатик путінізму Джордже Сіміон, який незрозумілим чином спромігся перемогти у першому турі виборів президента Румунії, заявив, що вимагатиме від України компенсацій, якщо стане лідером країни. Зокрема, він спробує повимагати в України "компенсацію" за передану систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це сказано у заяві Сіміона для преси, повідомляє румунський портал Digi24. Зокрема Сіміон, який є проросійським, але вдає, що орієнтується на президента США Дональда Трампа, заявив, що Румунія більше "не дасть жодного цента іншій країні".

"Україна потребує нас, а не навпаки. Ми хочемо компенсації за участь Румунії у військових діях. Ми не знаємо, що ця компенсація буде означати, чи буде вона відображена в контрактах, зерні або інших питаннях. Але за систему Patriot, подаровану Клаусом Йоханнісом, та інші витрати, які румуни зробили з власної кишені, ми повинні отримати взаємну вигоду", – заявив він.

Щобільше, Сіміон насмілився назвати допомогу Україні, надання якої схвалював в тому числі Йоханніс, "державною зрадою". Але при цьому ултраправий-путініст не відповів на пряме запитання, чи буде Румунія голосувати проти надання Україні допомоги, якщо він стане президентом.

Зазначимо, це далеко не перша скандальна заява Сіміона. Так, нещодавно він заявив, що у разі перемоги призначити прем'єр-міністром країни так званого "політика", прокремлівського фашиста Келіна Джорджеску. Останній перебуває під слідством через низку кримінальних звинувачень, серед яких зв'язки з фашистськими організаціями – через що отримав заборону балотуватися на виборах.

Як повідомляв "Телеграф", за підсумками обробки 99,9% бюлетенів на голосуванні у другий тур виборів президента Румунії вийшли антиукраїнський та ультраправий кандидат, друг Кремля Джордже Сіміон від Альянсу за єдність румунів (AUR) та колишній мер Бухаресту Нікушор Дан, який добре відомий в Румунії, як дуже успішний антикорупціонер. Дан трохи обійшов у підсумку провладного кандидата Кріна Антонеску від "Національної ліберальної партії" (PSD-PNL-UDMR), який через це не пройшов до другого туру.