Оскільки жодному з кандидатів не вдалося набрати 50% голосів, 18 травня відбудеться другий тур виборів президента Румунії

В Румунії на повторних виборах президента вже підрахували 99,9% бюлетенів. За підсумками голосування, у другий тур виходять антиукраїнський та ультраправий кандидат Джордже Сіміон (той самий, що обіцяв посаду прем'єра прокремлівському фашисту Джорджеску) від Альянсу за єдність румунів та колишній мер Бухаресту Нікушор Дан, який трохи обійшов у підсумку провладного кандидата Кріна Антонеску від "Національної ліберальної партії" (PSD-PNL-UDMR).

Про це повідомила Центральна виборча комісія Румунії. Зазначається, що Сіміон отримав 40,88% голосів, Дан – 20,99% голосів, а Антонеску – 20,12%. Таким чином, Сіміон набрав стільки ж, скільки два наступні кандидати, переважно за рахунок мешканців села та закордонної діаспори. Загальна таблиця з результатами голосування виглядає наступним чином:

Джордже Сіміон — 40,88%;

Нікушор Дан — 20,99%;

Крін Антонеску — 20,12%;

Віктор Понта — 13,08%;

Олена Ласконі — 2,68%;

Оскільки жодному з кандидатів не вдалося набрати 50% голосів, 18 травня відбудеться другий тур виборів президента Румунії. На ньому Сіміону доведеться зіткнутися з Даном, який має непогану репутацію серед румунів, зокрема, як успішний борець з корупцією. Крін Антонеску, на якого покладала великі надії правляча партія, вже визнав поразку, але поки що не надав рекомендацій прихильникам, за кого віддавати голоси.

Джордже Сіміон, фаворит першого туру виборів, звісно, не дотягує за скандальністю до персони Келіна Джорджеску, але гарного в його особі дуже мало. Свого часу він виступав за відновлення кордонів Румунії, що існували до Другої світової війни й включали території, які зараз знаходяться на території Болгарії, Молдови та України, через що був оголошений персоною нон грата в останніх двох країнах. Він також виступає проти надання Україні військової допомоги в будь-якій формі та за приєднання до Румунії Молдови. Загалом Сіміон постійно підкреслює, що "бере приклад з Трампа", та навіть веде передвиборчу кампанію під гаслом "Румунія передусім" – що є прямим посиланням на американського президента.

Нагадаємо, що це не перша спроба румунів обрати президента. Минула мала місце в листопаді 2024 року і закінчилася тим, що перемогу в першому турі здобув Келін Джорджеску — ультраправий, проросійський та антизахідний кандидат. За кілька днів до виборів його підтримка не перевищувала 5%, але несподівано він набрав 23%, значно випередивши конкурентів.

Як виявилося, його підтримували росіяни через китайську соцмережу TikTok, вклавши десятки мільйонів доларів у його розкрутку. При цьому сам Джорджеску, відомий прихильник фашистів, заявляв, що його кампанію нібито ніхто не фінансує. Через його "перемогу" 6 грудня 2024 року Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. З цього приводу віцепрезидент США Джей Ді Венс влаштував істерику під час Мюнхенської безпекової конференції.

Втім, Румунія не звернула на це уваги. 26 лютого 2025 року Джорджеску затримали правоохоронні органи. Йому висунули звинувачення у причетності до організації з фашистським характером та у пропаганді публічних осіб, винних у злочинах геноциду чи воєнних злочинах, у фальсифікації заяв щодо джерел фінансування виборчої кампанії та інших злочинах, пов'язаних з виборами. За адресами, які були пов'язані з "політиком" та його оточенням, провели обшуки, під час яких виявили величезні суми у доларах готівкою, документи щодо його зв'язків з Росією та багато штурмового озброєння.

Майже відразу ж після цього румунська державна безпека розгромила таємну організацію, яка готувала державний переворот в інтересах Кремля. Як виявилося, Джорджеску був тісно пов'язаний з цією групою. З огляду на все це, "політика", який став фігурантом низки кримінальних справ, відсторонили від участі у виборах.