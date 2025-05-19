Выборы в Румынии: Никушор Дан объявил о победе, путинист Симион вынужденно признал поражение

Симион признался, что чувствует "горький вкус поражения" и поздравил оппонента с победой

Ультраправый румынский политик, путинист и лидер партии AUR Джордже Симион вынужден был признать поражение на выборах президента Румынии после того, как по результатам подсчета 99,82% отданных на выборах голосов он получил 46,22% против 53,78% у его оппонента. Путинист даже поздравил с победой проевропейского кандидата, мэра Бухареста Никушора Дана.

О признании поражения Симион объявил в видеообращении ночью 19 мая. Он признался, что чувствует "горький вкус поражения", несмотря на то, что набрал более 5,2 миллиона голосов на выборах – и не заявляет об "украденных выборах", как планировал.

"Я хотел бы поздравить моего оппонента Никушора Дана, он выиграл выборы, это была воля румынского народа. Я благодарю более 5 миллионов румын, которые доверились мне… будем продолжать борьбу за справедливость, за правду, за природную семью, христианскую веру и свободу", – заявил он.

Со своей стороны Никушор Дан, поклонники которого уже празднуют победу, опубликовал обращение к румынам. В нем он поблагодарил всех, кто за него голосовал, назвав уровень явки на выборы "беспрецедентным".

"Это была беспрецедентная мобилизация, а значит, победа принадлежит каждому из вас. Каждому румыну, пришедшему на выборы, сделал так, чтобы его голос был услышан и боролся за то, во что он верит, за страну, которую он хочет и в которой хочет жить. С завтрашнего дня мы начинаем восстанавливать Румынию. Объединенную, честную Румынию, основанную на уважении к закону и всем людям", – заявил он.

Как писал "Телеграф", в воскресенье, 18 мая, в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. Граждане страны решали, кто будет править ими в ближайшие несколько лет — проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан или пророссийский популист Джордже Симион.

Пророссийский Симион, кстати, заявлял, что потребует от Украины "компенсаций", если станет лидером страны. В частности, он попытается вымогать у Киева оплату за переданную систему противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, он заявил, что в случае победы назначит премьер-министром страны так называемого "политика", прокремлевского фашиста Келина Джорджеску. Последний находится под следствием по ряду уголовных обвинений, среди которых связи с фашистскими организациями – из-за чего получил запрет баллотироваться на выборах.