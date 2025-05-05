Вибори Папи Римського ось-ось розпочнуться: що зараз відбувається у Ватикані

Процедури з обрання Папи Римського почнуться зовсім скоро

Вибори 267-го Папи Римського розпочнуться 7 травня 2025 року. Усі кардинали-виборці вже прибули до Риму, приготування до Конклаву, який і має обрати нового Наступника святого Петра, виходять на фінальну стадію. У понеділок, 5 травня, вранці, в залі синодальних засідань у Ватикані відбулося десяте зібрання кардиналів у межах підготовки до виборів.

Як повідомив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, участь у засіданні взяли 179 кардиналів, серед яких 132 з 133 тих, хто братиме участь у Конклаві. Наразі до Риму вже прибули всі виборці.

Після завершення зібрання Декан Колегії кардиналів повідомив, що напередодні, у суботу пообіді, кардинал-камерленг провів жеребкування кімнат для учасників Конклаву. Проживання передбачене у "Домі святої Марії" та у приміщеннях старого однойменного готельного комплексу, який розташований поряд. Заселення розпочнеться у вівторок після обіду.

Як зазначив Маттео Бруні, на сьогодні практично завершено підготовку Сикстинської каплиці, де відбудеться голосування, а також обох житлових корпусів, де мешкатимуть кардинали. Каплицю вже взяли під охорону, вхід журналістів туди заборонено – фото та відео розповсюджуватиме лише пресслужба Святого Престолу.

Кардинали, якщо забажають, зможуть добиратися до Сикстинської каплиці пішки, проте виключно чітко визначеним захищеним маршрутом. Периметр приміщення буде опечатано. Усі учасники Конклаву отримали рекомендацію залишити мобільні телефони у місцях проживання, оскільки в обох корпусах і в самій каплиці зв’язок буде відсутній. Для ознайомлення з біографіями усіх виборців їм роздали буклети з інформацією, яка також доступна на сайті Святого Престолу.

Кардинали також продовжують обговорення головних рис, якими має володіти новий Папа, щоб гідно обійняти служіння Наступника святого Петра в сучасних умовах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що серед 133 кардиналів-учасників Конклаву буде й українець Микола Бичок, який у грудні минулого року став наймолодшим кардиналом Католицької церкви у віці 44 років.