"Він зробив велику помилку": у Польщі звинуватили Зеленського у втручанні у вибори

Полякам не сподобались слова президента України

Візит президента України Володимира Зеленського до Польщі викликав гостру критику. Польські політики висловили невдоволення через зустріч українського лідера з кандидатом у президенти Рафалом Тшасковським.

Про це повідомляє місцеве видання Wiadomosci. Особливе обурення викликала реакція Зеленського на слова кандидата від партії "Право і справедливість" Кароля Навроцького про те, що він не бачить України в ЄС і НАТО. У відповідь український президент заявив польським ЗМІ: "Якщо союзники не хочуть бачити нас у безпековому союзі, то тоді пану Навроцькому треба вже починати йти тренуватися, бо може настати момент: йому доведеться взяти зброю в руки".

Колишній міністр освіти й депутат польського Сейму Пшемислав Чарнек закликав Зеленського вибачитися перед українським народом за "агітацію за невдаху Тшасковського".

Депутат Януш Ковальський також звинуватив українського президента у підтримці "пронімецького" Рафала Тшасковського та нападках на Кароля Навроцького, якого він охарактеризував як політика, що "захищає польські інтереси".

Законодавець Себастьян Лукашевич у своїй заяві наголосив на неприпустимості втручання у вибори президента Польщі, згадавши акторське минуле Зеленського. "Український комік не може втручатися у вибори президента Польщі", — сказав він.

Польський депутат, колишній віцепрем'єр Матеуш Моравецький у коментарі для wPolityce підкреслив важливість української оборони для безпеки Польщі, проте розкритикував дії Зеленського: "Президент Зеленський не найкраще підготувався до цього візиту і зробив ставку на одного кандидата. Він зробив велику помилку," — каже він. Також Моравецький сказав, що українському президенту краще зосередитись на українських справах, а поляки самі оберуть президента.

Нещодавно подібний випадок трапився з посолом України в США Оксаною Маркаровою. Як розповідав "Телеграф", її звинуватили в підтримці демократів.