Выборы в Польше. Кто из кандидатов вышел во второй тур и что говорят об Украине

Два кандидата и две разные позиции в отношении Украины

В первом туре президентских выборов в Польше победил кандидат от Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. По результатам экзит-поллов он набрал 31,2% голосов избирателей.

Во второй тур также проходит Кароль Навроцкий, представитель оппозиционной партии "Право и справедливость", получивший 29,7% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного компанией Ipsos, пишет Onet.

Кто такой Рафал Тшасковский

Рафал Тшасковский – 53-летний польский политик, доктор гуманитарных наук и специалист по европейским делам. С 2018 года занимает пост президента (мэра) Варшавы. У политика богатый опыт на государственных должностях: был депутатом Европарламента (2009-2013), министром администрации и цифризации (2013-2014), а также секретарем Министерства иностранных дел (2014-2015).

В 2020 году Тшасковский уже баллотировался на пост президента Польши, уступив во втором туре действующему тогда президенту Анджею Дуди с разницей менее 2% голосов. Сейчас он вторично претендует на президентское кресло как представитель проевропейской "Гражданской коалиции".

Что касается Украины, то Тшасковский демонстрирует поддержку европейского курса нашего государства. Во время предвыборной кампании он отмечал, что вступление Украины в Европейский Союз является вопросом безопасности Польши.

"Для нас важно, чтобы российские танки не стояли в пяти километрах от Грубешова, если, не дай Бог, произойдет что-то плохое. Безопасность Польши имеет первостепенное значение, и с этим не следует заигрывать, шутки действительно закончились", – заявил Тшасковский во время визита в город Голдап.

Впрочем, в мае во время предвыборных дебатов Тшасковский сказал, что Украина должна стать буферной зоной между Россией и Западом. Это заявление расценили как неоднозначное.

Кароль Навроцкий и его взгляды

Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий баллотируется при поддержке консервативной партии "Право и справедливость". Историк по специальности, он с 2021 года возглавляет Институт национальной памяти Польши. Ранее работал директором Музея Второй мировой войны в Гданьске (2017-2021).

У Навроцкого достаточно жесткая позиция по украинско-польским историческим вопросам. Он неоднократно делал острые заявления относительно Волынской трагедии, настаивая на признании Украиной ответственности за эти события.

В январе 2025 года в эфире Polsat News Навроцкий заявил: "Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре — ни в Европейском Союзе, ни в НАТО — пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против международных"1.

Недавно кандидат также подчеркнул, что не видит Украину в ЕС, пока страна не согласится на начало эксгумаций на украинской земле.

Карол Навроцкий встретился с Дональдом Трампом (фото — facebook.com/Nawrocki25)

В мае 2025 года Навроцкий посетил США, где встретился с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Американский президент публично поддержал польского кандидата.

Второй тур президентских выборов в Польше состоится 1 июня. Его результаты могут оказать существенное влияние на дальнейшие польско-украинские отношения, особенно в контексте поддержки евроинтеграционных стремлений Украины.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Румынии побеждает проевропейский кандидат.