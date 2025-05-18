"Як собака виє": українці не в захваті від перемоги Австрії на Євробаченні 2025

Думки українців щодо переможця розділилися

У швейцарському Базелі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025. Переможцем обрали австрійського співака Йоганнеса Піча, відомого як JJ. Реакція українців на перемогу цього учасника стала неоднозначною.

У мережі можна побачити різні думки українців щодо виграшу представника Австрії JJ на Євробаченні 2025. Чимало користувачів мережі обурюється такому вибору європейців. А все тому, що JJ розповідав, що надихався під час створення треку творчістю російської виконавиці путіністки Анни Нетребко. "Телеграф" зібрав коментарі українців щодо переможця пісенного конкурсу.

Реакція українців на переможця Євробачення 2025

"Вслід за рашистським кораблем цього переможця. Якусь незрозумілу істоту з незрозумілим номером вибрали".

"Чувак обожнює росіянку Нетребко. Тим часом українці: "Шикарна пісня".

"Оперний спів на любителя. Пісня не цікава для постійного прослуховування. Але це лише моя думка".

"Руснявстрія".

"Я завтра візьму вам заспіваю так само, як цей "оперний". Це 3,14 здець… в мене навіть мурахи не йдуть. Як він завивав. А ось від наших йшли. Люди, вже зніміть окуляри!".

"Якби не підлиз кацапам, то мій голос би був за нього. Але ігнорувати, що таке Росія і середньостатистичний росіянин і хвалити їх, поки Україна залита кров'ю — це просто дно".

"Комар писклявий".

"Як собака виє не перед добром".

Водночас були й ті українці, які попри вподобання учасником співу путіністки, похвалили його виступ. Вони зазначили, що австрієць продемонстрував сильний вокал.

"Пісня нереальна, JJ — молодець".

"На жаль, розчарований, що Україна програла, чомусь мені здалось, що так і буде. А за Австрію дуже радію, бо в них дуже гарна пісня з виконанням опери. Тому на мою думку, Австрія заслуговує на цю перемогу".

"Це велика праця — мати такий голос. Він заслужив цю перемогу. Люди, це співочий конкурс, а не політичний".

"Ця пісня — це космос".

"Дуже талановитий хлопець і майстерність у нього на висоті. Але наші не гірші".

Раніше "Телеграф" писав, якого проросійського учасника високо оцінив член українського журі Євробачення 2025 MELOVIN. Це здивувало багатьох українців.