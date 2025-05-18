"Пісня була складна для конкурсу": Ziferblat вперше прокоментували свій результат на Євробаченні 2025

Учасники від України на Євробаченні висловилися про свій результат

Цього року на Євробаченні переміг представник Австрії, виконавець JJ. Водночас учасники від України, гурт Ziferblat, увійшли у десятку найкращих, посівши 9-те місце. Музиканти вже прокоментували свій результат.

Соліст Ziferblat Даниїл Лещинський розповів "Суспільному", що задоволений виступом, адже гурт увійшов у топ-10 найкращих. Виконавець зазначив, що колектив продовжуватиме розвиватися після Євробачення. Зокрема, у планах — вихід на європейський музичний ринок.

"Топ 10 для України — важлива річ. Ми тримаємо цю планку дуже часто. Я дуже задоволений. Це важливо для української музики. Ви побачите результати нашої роботи у майбутньому. Бо Євробачення закінчується і починається справжнє життя музичне. Нам потрібно виходити на європейський ринок, цей результат може нам допомогти. Для мене це лише початок музичної кар'єри", — поділився Даниїл.

Гурт Ziferblat на сцені Євробачення 2025

Гітарист Ziferblat Валентин Лещинський зазначив, що гурт виступав на Євробаченні зі складним треком, як для цього конкурсу. Водночас музикант поділився, що вони радіють такому результату. Також Валентин порадив майбутнім учасникам від України на конкурсі не звертати увагу на хейт.

"Хочу звернутися до артистів, які будуть виступати у наступні роки. Взагалі це (хейт) не читайте, не звертайте увагу. Це не має жодного значення. Ми зробили той результат, на який сподівалися — топ 10. Ми задоволені собою. Ми знали, що наша пісня була складна для цього конкурсу, але ми зробили все — наша команда, команда Суспільного", — розповів Даниїл.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто зараз лідирує з учасників за кількістю переглядів виступів на Youtube. Його номер викликав неоднозначну реакцію українців.