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Де зараз гуморист Володимир Мартинець, якого запросив до "Кварталу 95" Володимир Зеленський

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Чим зараз займається актор "Кварталу 95" Володимир Мартинець
Чим зараз займається актор "Кварталу 95" Володимир Мартинець. Фото Колаж "Телеграфу"

Актор продовжує грати на сцені

Володимир Мартинець — актор гумористичної студії "Квартал 95", що принесло йому широку популярність. Утім, після початку вторгнення росіян комік рідко з'являється у публічному просторі, як і Олександр Пікалов.

"Телеграф розкаже, якою є кар'єра гумориста та куди він зник.

Що відомо про Володимира Мартинця

Мартинець народився у 1993 році у Києві. Здобував освіту в Одеській юридичній академії. Під час студентства почав брати участь у КВК і вести різні заходи. Певний час виступав у російському шоу "Камеді баттл".

У 2018 році Мартинця обрали капітаном команди "Стадіон Діброва". Тоді гумористи виграли Зимовий кубок, а Володимира визнали найкращим актором сезону.

Володимир Мартинець біографія
Володимир Мартинець почав займатися гумором під час студентства, фото "1+1"

У гумористичну студію "Квартал 95" Мартинця запросив особисто Володимир Зеленський. Актору зателефонував його друг Ілля і повідомив, що Зеленський попросив, аби він приїхав на дописки — збори коміків, під час яких пишуть жарти. Після цього Зеленський запропонував Мартинцю стати автором "Кварталу" без співбесід.

Володимир Мартинець "Квартал-95"
Мартинця запросив до "Кварталу" Зеленський, фото з його соцмереж

Пізніше Володимир прийшов до Зеленського з ідеєю власного проєкту. Натомість той запропонував йому стати актором "Кварталу 95". Після виходу Зеленського зі студії через політичну кар'єру, Мартинця розглядали на роль Володимира Олександровича у "Вечірньому Кварталі". Однак тоді обрали Юрія Великого.

Де зараз Володимир Мартинець

Мартинець розповідав, що не любить давати інтерв'ю, оскільки є журналісти, які неправильно подають інформацію. Також йому вистачає публічності на сцені, тож у вільний час хоче спокою.

Також Володимир ділився, що дружина та донька для нього — "святі люди". Він обожнює проводити з ними час, особливо на природі. Дружина коміка навчалась на факультеті прокуратури, але не працювала за фахом, як і він. Проходила курси стиліста та виховує доньку.

Володимир Мартинець родина
Володимир Мартинець любить проводити час з родиною, фото з його соцмереж
Володимир Мартинець з дружиною
Володимир Мартинець з дружиною, фото з його соцмереж

Після початку повномасштабного вторгнення Росії з'явилась інформація, що Мартинець долучився до лав ЗСУ. Актор "Кварталу 95" Євген Кошовий розповідав, що Мартинець і Пікалов "служать у своїх частинах і виконують ті завдання, які ставить перед ними їхнє керівництво". Гуморист зазначив, що актори пишуть листи у військові частини, аби їх відпускали на зйомки. Однак не завжди видають дозволи.

У квітні 2022 року Володимир розповідав, що вступив до армії, отримавши повістку. Комік зазначав, що процедура була простою. Водночас актор поділився, що мав бойовий та патріотичний настрій.

Володимир Мартинець
Мартинець казав, що вступив у ЗСУ, скриншот з сюжету

У 2023 році Володимира обрали ведучим нового гумористичного шоу Stadium Night на Новому каналі. Це вечірнє стендап-шоу, яке передбачає імпровізацію та інтерактиви з публікою.

Мартинець Stadium Night
Мартинець грає у Stadium Night, скриншот з відео

У 2024 році Мартинець став батьком вдруге. У нього народився син. Актор був присутнім на пологах другої дитини разом із дружиною: "Ми смілива родина, розуміємо, що демографічна ситуація в кризовому стані. Тому ми до цього підійшли дуже рішуче".

З'ясувалося, що Мартинець надає консультації каналу "Ми — Україна+" щодо окремих проєктів. Також він продовжує грати у "Кварталі 95". А от соцмережі актор не веде.

Володимир Мартинець де зараз
Мартинець грає у "Кварталі 95", скриншот з "1+1"

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник актор Єгор Крутоголов з "Дизель Шоу". Він рідко дає інтерв'ю.

Теги:
#Кар'єра #Володимир Мартинець