Де зараз гуморист Володимир Мартинець, якого запросив до "Кварталу 95" Володимир Зеленський

Актор продовжує грати на сцені

Володимир Мартинець — актор гумористичної студії "Квартал 95", що принесло йому широку популярність. Утім, після початку вторгнення росіян комік рідко з'являється у публічному просторі, як і Олександр Пікалов.

"Телеграф розкаже, якою є кар'єра гумориста та куди він зник.

Що відомо про Володимира Мартинця

Мартинець народився у 1993 році у Києві. Здобував освіту в Одеській юридичній академії. Під час студентства почав брати участь у КВК і вести різні заходи. Певний час виступав у російському шоу "Камеді баттл".

У 2018 році Мартинця обрали капітаном команди "Стадіон Діброва". Тоді гумористи виграли Зимовий кубок, а Володимира визнали найкращим актором сезону.

Володимир Мартинець почав займатися гумором під час студентства, фото "1+1"

У гумористичну студію "Квартал 95" Мартинця запросив особисто Володимир Зеленський. Актору зателефонував його друг Ілля і повідомив, що Зеленський попросив, аби він приїхав на дописки — збори коміків, під час яких пишуть жарти. Після цього Зеленський запропонував Мартинцю стати автором "Кварталу" без співбесід.

Мартинця запросив до "Кварталу" Зеленський, фото з його соцмереж

Пізніше Володимир прийшов до Зеленського з ідеєю власного проєкту. Натомість той запропонував йому стати актором "Кварталу 95". Після виходу Зеленського зі студії через політичну кар'єру, Мартинця розглядали на роль Володимира Олександровича у "Вечірньому Кварталі". Однак тоді обрали Юрія Великого.

Де зараз Володимир Мартинець

Мартинець розповідав, що не любить давати інтерв'ю, оскільки є журналісти, які неправильно подають інформацію. Також йому вистачає публічності на сцені, тож у вільний час хоче спокою.

Також Володимир ділився, що дружина та донька для нього — "святі люди". Він обожнює проводити з ними час, особливо на природі. Дружина коміка навчалась на факультеті прокуратури, але не працювала за фахом, як і він. Проходила курси стиліста та виховує доньку.

Володимир Мартинець любить проводити час з родиною, фото з його соцмереж

Володимир Мартинець з дружиною, фото з його соцмереж

Після початку повномасштабного вторгнення Росії з'явилась інформація, що Мартинець долучився до лав ЗСУ. Актор "Кварталу 95" Євген Кошовий розповідав, що Мартинець і Пікалов "служать у своїх частинах і виконують ті завдання, які ставить перед ними їхнє керівництво". Гуморист зазначив, що актори пишуть листи у військові частини, аби їх відпускали на зйомки. Однак не завжди видають дозволи.

У квітні 2022 року Володимир розповідав, що вступив до армії, отримавши повістку. Комік зазначав, що процедура була простою. Водночас актор поділився, що мав бойовий та патріотичний настрій.

Мартинець казав, що вступив у ЗСУ, скриншот з сюжету

У 2023 році Володимира обрали ведучим нового гумористичного шоу Stadium Night на Новому каналі. Це вечірнє стендап-шоу, яке передбачає імпровізацію та інтерактиви з публікою.

Мартинець грає у Stadium Night, скриншот з відео

У 2024 році Мартинець став батьком вдруге. У нього народився син. Актор був присутнім на пологах другої дитини разом із дружиною: "Ми смілива родина, розуміємо, що демографічна ситуація в кризовому стані. Тому ми до цього підійшли дуже рішуче".

З'ясувалося, що Мартинець надає консультації каналу "Ми — Україна+" щодо окремих проєктів. Також він продовжує грати у "Кварталі 95". А от соцмережі актор не веде.

Мартинець грає у "Кварталі 95", скриншот з "1+1"

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник актор Єгор Крутоголов з "Дизель Шоу". Він рідко дає інтерв'ю.