MELOVIN високо оцінив проросійського учасника Євробачення 2025: про кого йдеться та як відреагували українці

Артиста розкритикували за оцінку Естонії

У швейцарському Базелі відгримів гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення 2025. Його переможцем став представник Австрії Йоганнес Піч, відомий як JJ. Водночас українське журі цьогоріч здивувало своїми оцінками виступів.

Серед українського національного журі Євробачення 2025 — співаки MELOVIN, TAYANNA, Дмитро Шуров, хореограф Олена Шоптенко та генеральна продюсерка телеканалу M1 Натела Чхартішвілі-Зацаринна. Виявилось, що MELOVIN віддав 2-ге місце учаснику від Естонії — Томмі Кешу, який не засудив Росію за війну проти України. Також у своїй творчості артист ностальгує за СРСР, а його постановку на конкурсі вигадувала росіянка.

Такий вибір MELOVIN на Євробаченні здивував українців. У коментарях до посту "Єврофани. Новини Євробачення" люди не стримують обурення, що член журі так високо оцінив неоднозначного представника від Естонії.

"Його більше в журі від України не брати".

"Меловін, ти чим слухав?".

"Клоун".

"Не допускайте більше його в журі".

"Який же довбограй".

MELOVIN не забарився із відповіддю єврофанам. Він написав, що за договором не може бути політичного голосування. Також член журі зазначив, що це єдина пісню, яку люди наспівують на вулицях.

"Я також в шоці, що це єдина пісня та мотив, яку усі наспівують на вулицях. Але політичного голосування тепер бути не може за договором. Правила Євробачення — це їх правила. А от глядачі, які мають більший вплив! Вже самі для себе вирішують по усіх питаннях, які важливі для них. Ніяких виправдань не буде. Я ставив на друге, а Естонія взяла третє. Питання?", — зазначив він.

На критику щодо оцінки Естонії MELOVIN відповів одній із користувачок мережі. Співак не добирав слів: "Та йди ти в п*зду". Зараз коментарі до постів артиста у телеграмі є закритими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про цьогорічного переможця Євробачення, представника Австрії JJ. Він надихався путіністкою під час створення треку на конкурс.