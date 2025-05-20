Родила от него еще во время студенчества: как выглядит жена нового канцлера Германии Фридриха Мерца

Жена политика сделала блестящую карьеру

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц занимает жесткую позицию по отношению к России, которая ведет полномасштабную войну против Украины. Важную роль в жизни политика играет его супруга Шарлотта Мерц.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене канцлера Германии и чем она занимается.

Что известно о Шарлотте Мерц

Шарлотта Гаас (девичья фамилия) родилась в 1961 году в Саарланде. Отец и дедушка были адвокатами, а мать — судьей. Поэтому Гаас пошла по стопам родных и поступила в Боннский университет, чтобы овладеть правоведением.

В вузе Шарлотта познакомилась с Фридрихом Мерцем. Они сразу понравились друг другу, в 1981 году обручились. Вскоре у супругов родился сын и две дочери. В интервью Шарлотта рассказывала, что Фридрих активно участвовал в уходе за детьми. Двое малышей появились еще во время учебы, поэтому они совмещали образование с отцовством.

Фридрих и Шарлотта Мерцы, фото Getty Images

В 32 года Мерц стала судьей по семейным делам в окружном суде Арнсберга. В 2016 году она начала руководить инстанцией, совмещая это с работой судьи. Ее профиль – развод и дела об опеке над детьми.

Шарлотта Мерц работает в суде, фото Getty Images

Долгое время супруги жили в Арнсберге в регионе Зауэрланд. После избрания Мерца канцлером Шарлотта заявила, что не планирует менять место жительства. Она отметила, что будет продолжать работу в суде.

В общем Шарлотта не ведет публичный образ жизни. Однако она появлялась с мужем на важных мероприятиях. Тогда Мерц демонстрировала отличное чувство стиля, выбирая изящные платья. Шарлотте нравятся яркие цвета, которые становятся изюминкой ее образов.

Шарлотта Мерц иногда выходит с мужем в мир, фото Getty Images

В то же время Мерц раздражает, когда к ней относятся только как к жене известного политика. Поэтому ей не нравится, когда люди в зале суда передают "приветы" ее мужу.

Также Шарлотта входит в Синодальный совет церковного округа Суст-Арнсберг и Христианско-демократический союз. На одной из конференций этой партии репортер хотел спросить Мерца о культуре в Германии. Шарлотта закрыла микрофон и резко ответила: "Ведущая культура означает прежде всего, что нужно спросить, хотите ли вы дать ответ".

Мерц раздражает, когда ее воспринимают только как жену политика, фото Getty Images

Шарлотта и Фридрих – оба христиане. Они любят кататься на велосипедах в Зауэрланде. Также супруги занимаются Фондом Фридриха и Шарлотты Мерц, который финансирует сферу образования в Арнсберге.

Шарлотта и Фридрих Мерцы, фото Getty Images

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