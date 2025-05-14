Або припинення вогню, або санкції: Мерц підтвердив жорстку позицію Європи стосовно Росії

Якщо росіяни знову спробують ухилитися від переговорів та від припинення вогню, потрібні будуть нові санкції

Німеччина наполягає на посиленні санкцій проти Росії, якщо до кінця цього тижня не буде прогресу у врегулюванні війни в Україні. Російський режим повинен показати, що готовий до мирних переговорів та погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Deutsche Welle. Мерц зазначив, що німецький уряд наполягатиме на посиленні санкцій на європейському рівні, якщо Кремль відмовиться від припинення вогню та продовжить гальмувати мирні переговори.

"Я повинен вам чесно сказати, я захоплююся мужністю Володимира Зеленського, який, незважаючи на ці складні обставини, зважився на це… Але це також показує, з якою серйозністю і водночас з якою готовністю до компромісів він готовий робити все, щоб скористатися цим моментом для припинення вогню та подальших мирних переговорів в Україні", – сказав канцлер, коментуючи рішення Зеленського поїхати до Стамбулу на зустріч з Путіним.

При цьому, додав Мерц, якщо росіяни знову спробують ухилитися від переговорів та від припинення вогню, потрібні будуть нові санкції. Зокрема, обмеження можуть вдарити по російській енергетиці та фінансовому ринку.

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що найближчими днями проти Росії будуть застосовані нові санкції, якщо Кремль не погодиться на 30-денне перемир'я. Він зазначив, що зараз європейські країни чекають чіткої відповіді російського правителя Володимира Путіна щодо його прибуття до Стамбулу.

Як повідомлялося раніше, Путін під час свого виступу заявив, що Росія не піде на 30-денне припинення вогню, але хоче поновити переговори у Стамбулі. Президент України Володимир Зеленський після цього сказав, що чекає на Путіна в Туреччині 15 травня на особисту зустріч.

У Росії після цього повідомили, що особистої зустрічі не буде і вигадали купу відмовок. Президент США Дональд Трамп пізніше сказав, що вона все ж таки відбудеться і навіть висловив готовність прилетіти до Стамбула особисто, щоб теж взяти участь у переговорах. А експерти зазначають, що своєю заявою Україна вибила черговий козир із рук росіян. Якщо раніше можна було розраховувати на нудне зачитування ультиматуму з боку росіян під час зустрічі, то тепер так зробити не вийде.

Проте втручання президента США Дональда Трампа, який заявив, що Україна та Росія повинні "негайно розпочати" мирні переговори в Стамбулі, зірвало плани європейських країн змусити Сполучені Штати ввести нові санкції проти Росії. Зеленський не мав політичного простору для відмови через побоювання, що стосунки з Трампом знову зіпсуються, але красиво вийшов із ситуації, висунувши Путіну зустрічний ультиматум.