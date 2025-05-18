Хто є лідером Євробачення 2025 за кількістю переглядів на Youtube

Австрієць набрав 436 балів: 258 від журі та 178 від глядачів

Переможцем Євробачення 2025, яке цьогоріч відбулося у швейцарському Базелі, став австрієць Йоганнес Піч, відомий як JJ. Натомість учасники від України, гурт Ziferblat, посіли 9-ту сходинку. Водночас єврофани продовжують переглядати виступи учасників на Youtube і вже відомо, хто набрав найбільшу кількість переглядів.

На офіційному Youtube-каналі Євробачення можна побачити, що лідером переглядів є виступ цьогорічного переможця — представника Австрії JJ. Зараз його номер переглянули вже понад 1,4 мільйона користувачів, що є найвищим показником.

JJ виконував зворушливу композицію Wasted Love оперною технікою. У ній йдеться про нещасливе кохання, яке завершилося. Артист розповідав в інтерв'ю, що надихався російською співачкою Анною Нетербко під час створення треку. Утім, як відомо, ця оперна виконавиця підтримує путінський режим і їздила з виступами на окуповані Росією українські території. Це спричинило обурення українців.

Серед лідерів Євробачення 2025 за кількістю переглядів на Youtube також є:

Конкурсантка від Іспанії Melody з композицією Esa Diva (814 тисяч переглядів);

учасник від Естонії Томмі Кеш з треком Espresso Macchiato (501 тисяча переглядів);

представниця Ізраїлю Юваль Рафаель з піснею New Day Will Rise (419 тисяч переглядів);

конкурсантка від Греції Klavdia з композицією Asteromáta (305 тисяч переглядів);

учасниця від Польщі Юстина Стечковська з треком Gaja (304 тисячі переглядів).

Виступ учасників від України, гурту Ziferblat, набрав поки 169 тисяч переглядів. Вони виконували зворушливий трек Bird of Pray, в якому йдеться про віру в краще майбутнє. Гурт посів 9-те місце. Журі поставили українцям 60 балів, а глядачі – 158 балів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якого неоднозначного учасника високо оцінив член журі і співак MELOVIN. Українці обурилися такому рішенню.