Померла зірка "Моєї прекрасної няні" Ольга Блок-Миримська

Не стало ще однієї акторки з відомого серіалу

Сьогодні, 19 травня, стало відомо про смерть російської акторки з ситкому "Моя прекрасна няня" Ольги Блок-Миримської. Їй було 70 років. Також ми розповідали про смерть зірки комедії "Діамантова рука" Ніни Гребешкової.

У пресслужбі театру Олега Табакова повідомили, що акторка померла 18 травня. Утім, причина смерті Ольги Блок-Миримської наразі залишається невідомою.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть народної артистки Росії, однієї з провідних актрис театру Олега Табакова", — йдеться у повідомленні театру.

Що відомо про Ольгу Блок-Миримську

Блок народилася у 1954 році в Петрозаводську, що у Росії. У дитинстві Ольга часто бувала у Сімферополі. Там вона вступила на режисерський і театральний факультет Кримського училища культури.

У 1975-1982 роках грала у Кримському українському театрі драми і музичної комедії. Там вона виконала понад 30 ролей, зокрема Проні Прокопівни — у "У гонитві за двома зайцями" Михайла Старицького, Зої Пельц у "Квартира Зойки" Михайла Булгакова, донни Анни – у "Кам'яний гість".

Ольга Блок-Миримська грала у Кримському театрі, фото з мережі

Цікаво, що Блок-Миримську визнавали найкращою акторкою року України та двічі нагороджували премією Марії Заньковецької. Однак у 1982 році вона народила доньку Ангеліну, а через деякий час переїхала до Москви.

У Росії Блок-Миримська навчалась у ГІТІСі. У випускній виставі "Чайка" за мотивами однойменного твору Антона Чехова, її помітив актор і режисер Олег Табаков. Після закінчення вишу Ольга повернулась до Сімферополя до чоловіка і доньки.

Ольга Блок-Миримська жила певний час у Сімферополі, фото з мережі

Однак незабаром Табаков запропонував акторці долучитися до Театру-студії під його керівництвом. Блок-Миримська погодилась і пропрацювала у театрі протягом 25 років. Найвідоміші її ролі у таких виставах:

Софія Миколаївна — у "Пристрасті за Бумбарашем";

місіс Вайлер — у "Старий квартал";

Етель Ріго — у "Суд за зачиненими дверима";

леді Маркбі — у "Ідеальний чоловік";

Роза Гуревич — у "Мовчання моряка".

Ольга Блок-Миримська грала у Театрі-студії Табакова, фото з мережі

Паралельно Ольга реалізовувалась у кіно. Дебютну роль виконала ще у 8 років. Тоді вона зіграла дівчинку Олю у фільмі "Сліпий птах". У 80-90-х Блок-Миримська отримувала невеликі ролі у стрічках "Карнавал", "Червона фея", "Яка чудова гра", "Агапе".

Ольга Блок-Миримська грала у кіно, фото з мережі

У 2000-х акторка грала у таких кінороботах, як "Свято", "Бальзаківський вік, Або всі чоловіки сво…", "Богиня: як я покохала". Найбільшу популярність Блок-Миримська отримала, знявшись у серіалі "Моя прекрасна няня". Там вона перевтілилась у сестру няні Віки Прутковської. У 2006 році акторка отримала звання Народна артистка Росії.

Ольга Блок-Миримська грала у "Моїй прекрасній няні", фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яким було життя відомої української акторки Нонни Копержинської. Вона грала Лимериху у фільмі "За двома зайцями".