Пішов до неї від другої дружини: що відомо про колишню обраницю олігарха Абрамовича

Жукова стала третьою дружиною олігарха

Відомий мільярдер-олігарх Роман Абрамович є одним із найбагатших людей у Росії. Нещодавно він з’являвся в Кремлі на засіданні щодо театрів під керівництвом диктатора Володимира Путіна. А от особисте життя бізнесмен не коментує.

"Телеграф" розповість, ким була остання офіційна дружина олігарха, скільки часу вони були разом, і чим вона займається.

Що відомо про Дар'ю Жукову

Жукова народилась у 1981 році у Москві. Її батько — бізнесмен, а мати — біолог. Згодом батьки розлучилися, і Дар'я разом з матір'ю перебралась у США. Упродовж 3 років вона навчалась у єврейській школі.

У 16 років батько надіслав Жуковій запрошення, аби вона переїхала до Лондону. Там вона отримала британське громадянство та навчалась у Лондонському інституті натуропатії. Саме у Великій Британії дівчина познайомилась з Абрамовичем завдяки своєму батьку.

Дар'я Жукова познайомилась з Абрамовичем завдяки батьку, фото Getty Images

У 2006 році Жукова разом зі своєю подругою створила бренд одягу Kova & T. Марку можна було побачити у 80 магазинах у різних країнах світу. Також Дар'я допомагала створювати сайт про новини шоубізнесу Spletnik.ru.

Дар'я Жукова розробила марку одягу, фото Getty Images

У 2008 році Жукова вийшла заміж за Абрамовича. Подейкували, що саме через неї він пішов від своєї другої дружини, Ірини Маландіної. У них з'явилось двоє дітей: син Олександр і донька Лея. Абрамовичу приписували романи з іншими жінками під час шлюбу. Утім, Жукова не реагувала на це.

Дар'я Жукова була дружиною Романа Абрамовича, фото Getty Images

Дар'я відкрила фонд підтримки культури Iris Foundation. Згодом також з'явився музей "Гараж" і англомовний журнал з такою ж назвою. Через певний час Жукова заснувала центр сучасної культури "Гараж" в Москві.

Жукова разом з Абрамовичем 5 разів входила до 50-ти найвпливовіших людей у російському мистецтві, тричі займаючи перше місце. У 2017 році Жукова розлучилась з олігархом.

Дар'я Жукова була у шлюбі з Абрамовичем близько 10 років, фото Getty Images

Після шлюбу вони продовжили працювати разом як засновники музею "Гараж" і культурного центру "Нова Голландія". Йшлося й про те, що Жукова отримає майно вартістю 92 мільйони доларів, зокрема особняк на Мангеттені.

У 2019 році Жукова вийшла заміж за грецького мільярдера Ставроса Ніархоса. У них з'явилось двоє дітей: син Філіпп і донька Вікторія. У 2024 році стало відомо, що Жукова стала мамою втретє. У них з'явився ще один син.

Дар'я Жукова і Ставрос Ніархос, фото Getty Images

Дар'я Жукова і Ставрос Ніархос мають вже троє дітей, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину розробника соцмережі Facebook Марка Цукерберга. У них цікава історія знайомства.