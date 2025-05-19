Пішов до неї від другої дружини: що відомо про колишню обраницю олігарха Абрамовича
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Жукова стала третьою дружиною олігарха
Відомий мільярдер-олігарх Роман Абрамович є одним із найбагатших людей у Росії. Нещодавно він з’являвся в Кремлі на засіданні щодо театрів під керівництвом диктатора Володимира Путіна. А от особисте життя бізнесмен не коментує.
"Телеграф" розповість, ким була остання офіційна дружина олігарха, скільки часу вони були разом, і чим вона займається.
Що відомо про Дар'ю Жукову
Жукова народилась у 1981 році у Москві. Її батько — бізнесмен, а мати — біолог. Згодом батьки розлучилися, і Дар'я разом з матір'ю перебралась у США. Упродовж 3 років вона навчалась у єврейській школі.
У 16 років батько надіслав Жуковій запрошення, аби вона переїхала до Лондону. Там вона отримала британське громадянство та навчалась у Лондонському інституті натуропатії. Саме у Великій Британії дівчина познайомилась з Абрамовичем завдяки своєму батьку.
У 2006 році Жукова разом зі своєю подругою створила бренд одягу Kova & T. Марку можна було побачити у 80 магазинах у різних країнах світу. Також Дар'я допомагала створювати сайт про новини шоубізнесу Spletnik.ru.
У 2008 році Жукова вийшла заміж за Абрамовича. Подейкували, що саме через неї він пішов від своєї другої дружини, Ірини Маландіної. У них з'явилось двоє дітей: син Олександр і донька Лея. Абрамовичу приписували романи з іншими жінками під час шлюбу. Утім, Жукова не реагувала на це.
Дар'я відкрила фонд підтримки культури Iris Foundation. Згодом також з'явився музей "Гараж" і англомовний журнал з такою ж назвою. Через певний час Жукова заснувала центр сучасної культури "Гараж" в Москві.
Жукова разом з Абрамовичем 5 разів входила до 50-ти найвпливовіших людей у російському мистецтві, тричі займаючи перше місце. У 2017 році Жукова розлучилась з олігархом.
Після шлюбу вони продовжили працювати разом як засновники музею "Гараж" і культурного центру "Нова Голландія". Йшлося й про те, що Жукова отримає майно вартістю 92 мільйони доларів, зокрема особняк на Мангеттені.
У 2019 році Жукова вийшла заміж за грецького мільярдера Ставроса Ніархоса. У них з'явилось двоє дітей: син Філіпп і донька Вікторія. У 2024 році стало відомо, що Жукова стала мамою втретє. У них з'явився ще один син.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину розробника соцмережі Facebook Марка Цукерберга. У них цікава історія знайомства.