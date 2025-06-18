Автоматичного втручання не буде. Політолог назвав дві причини вступу США у війну Ізраїлю з Іраном

Трамп просив Ізраїль не атакувати Іран, однак він хоче бути "переможцем"

У нинішній війні Ізраїлю проти Ірану президент США Дональд Трамп може стати на бік першого лише за двох умов. Вони будуть стосуватися фінансів і геополітики.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він пояснив, чому автоматичного втручання США у війну не буде.

На його думку, Ізраїль хоче втягнути американців у свою операцію, однак США можуть втрутитися в ситуацію на Близькому Сході лише в двох випадках.

— Причина перша (і найбільш вірогідна) — якщо Іран атакує американські військові об'єкти і загинуть американські громадяни, тоді буде відповідь, — каже політичний експерт.

За його словами, друга причина, — перекриття Іран Ормузької протоки і блокування експорту нафти з різних країн Перської затоки, яка є одним із головних нафтодобувних регіонів світу.

— Десь 20% нафти світу йде саме з цього регіону і це може спровокувати глобальну енергетичну кризу. Вона менше вдарить по США, а більше — по Китаю та Індії. І, до речі, від цього виграє Росія, на жаль. Але якщо це виникне, то США, я думаю, буду втручатися і тоді США можуть завдати ударів по Ірану, — припустив політолог.

Він зауважив: поки дуже схоже, що Трамп не буде втягуватись в цю війну.

— Ця війна ще раз продемонструвала: Трамп — це не про війну. Інша річ, що після першої хвилі атаки виграє́ Ізраїль (перевага відносна, бо Ізраїль теж має багато втрат) і оцінка Трампа була позитивна, адже він до цього закликав Ізраїль не нападати на Іран, а тут навпаки — видав перемогу Ізраїлю майже за свою перемогу, — підсумував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що війна Ізраїлю та Ірану показала одну особливість Трампа.