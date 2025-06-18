Іран має план: які неприємні сюрпризи чекатимуть на США, якщо вони втрутяться у війну на боці Ізраїлю

Попри вимогу Ізраїлю вступити у війну в США вагаються, оскільки наслідки можуть бути дуже важкими

Іран готовий атакувати американські військові бази на Близькому Сході у випадку, якщо США вирішать втрутитися у війну на боці Ізраїлю. Для атаки на сили США вже готові ракети та бойова техніка, а також залишки іранських "проксі" у регіоні.

Про це пише американське видання The New York Times із посиланням на чиновників з урядів США та Ірану. Співрозмовники видання з адміністрації США, знайомі з доповідями розвідки, підтвердили, що Ізраїль тисне на США з вимогою терміново втрутитися у війну, перш за все задля знищення заводу зі збагачення урану у Фордо, який залишається невразливим для ізраїльської зброї.

Проте в США вагаються, оскільки наслідки можуть бути дуже важкими. У Ірану є чіткий план відповіді американським військам. Якщо США атакують Іран, єменське проіранське угруповання "Ансар Аллах" (хусити) знову почне атаки на судноплавство у Червоному морі – тільки на початку травня США та хусити домовилися про мир та припинення цих атак.

Окрім того, під контролем Ірану залишаються численні шиїтські ополченські угруповання в Іраку та Сирії, які можуть атакувати американські бази у цих країнах. Також Іран може вдатися до мінування Ормузької затоки: це замкне американські військові кораблі у пастці Перської затоки. Двоє іранських високопосадовців підтвердили виданню, що у разі вступу США у війну на боці Ізраїлю Тегеран моментально атакує військові бази американської армії на Близькому Сході, в першу чергу ті, що розташовані в Іраку. Мішенями стануть усі бази США в регіоні, причому Іран атакує їх напряму, а не через "проксі"-формування.

Зі свого боку, командування США наказало військам на близькосхідних базах перебувати у стані підвищеної бойової готовності. Це стосується в першу чергу баз в Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії та Саудівській Аравії. Загалом у регіоні зараз перебуває понад 40 тисяч американських військових.

При цьому різні світові ЗМІ оцінюють залишки ракетного запасу Ірану в понад 1800 балістичних ракет. Це не враховуючи численних дронів повітряного та морського типу, а також інших видів озброєння, яке можуть застосувати іранці.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп раніше розповів, що Путін хоче виступити в ролі посередника на переговорах між Ізраїлем та Іраном. У Франції з цієї ідеї відкрито посміялися. А відомий український політолог зазначив, що Трамп своєю реакцією на війну Ізраїлю та Ірану показав особливості свого мислення. Зокрема, стало зрозуміло те, що він стоятиме на боці переможця.