Автоматического вмешательства не будет. Политолог назвал две причины вступления США в войну Израиля с Ираном

Трамп просил Израиль не атаковать Иран, однако он хочет быть "победителем"

В нынешней войне Израиля против Ирана президент США Дональд Трамп может стать на сторону первого только в двух условиях. Они будут касаться финансов и геополитики.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он объяснил, почему автоматического вмешательства США в войну не будет.

По его мнению, Израиль хочет вовлечь американцев в свою операцию, однако США могут вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке только в двух случаях.

— Причина первая (и наиболее вероятная) — если Иран атакует американские военные объекты и погибнут американские граждане, тогда последуют ответы, — говорит политический эксперт.

По его словам, вторая причина — перекрытие Иран Ормузского пролива и блокирование экспорта нефти из разных стран Персидского залива, который является одним из главных нефтедобывающих регионов мира.

— Где-то 20% нефти мира идет именно из этого региона, и это может спровоцировать глобальный энергетический кризис. Он меньше ударит по США, а больше по Китаю и Индии. И, кстати, от этого выиграет Россия, к сожалению. Но если это возникнет, то США, я думаю, вмешаются, и тогда США могут нанести удары по Ирану, — предположил политолог.

Он отметил, что пока очень похоже, что Трамп не будет втягиваться в эту войну.

— Эта война еще раз продемонстрировала: Трамп — это не про войну. Другое дело, что после первой волны атаки выигрывает Израиль (преимущество относительное, потому что у Израиля тоже много потерь) и оценка Трампа была положительной, ведь он до этого призвал Израиль не нападать на Иран, а тут наоборот — выдал победу Израилю почти за свою победу, — подытожил Владимир Фесенко

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", что война Израиля и Ирана показала одну особенность Трампа.