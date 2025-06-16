Війна Ізраїлю та Ірану показала одну особливість Трампа: що треба врахувати Україні

США вже не є стратегічним партнером України, але ще й не зайняли проросійської позиції

Президент США Дональд Трамп своєю реакцією на війну Ізраїлю та Ірану показав особливості свого мислення. Зокрема, стало зрозуміло те, що він стоятиме на боці переможця.

Про це розповів "Телеграфу" політолог Володимир Фесенко. За його словами, зараз незрозуміло, хто виграє у новій війні на Близькому Сході, але Трамп уже встиг змінити свою позицію із закликів до Ізраїлю не нападати на Іран до спроб показати, що ізраїльські успіхи — майже його власні.

"Фактор, що Трамп стає на бік переможця, його треба мати на увазі і використовувати. Нам треба пам’ятати про це, тому що якщо Росія перевершуватиме нас на фронті, то і Трамп буде на боці Росії", — сказав він.

Разом з тим Фесенко підкреслив, що Трамп "це зовсім не про війну" і зараз займає нейтральну позицію в питаннях війни Росії проти України. Політолог також зазначив, що США на цьому етапі вже не є головним стратегічним партнером для України, хоча інерція партнерських відносин ще залишається.

Як повідомлялося раніше, Трамп раніше розповів, що Путін хоче виступити в ролі посередника на переговорах між Ізраїлем та Іраном. У Франції з цієї ідеї відкрито посміялися.