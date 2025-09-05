Померла найстаріша членкиня британської королівської родини

Вона була дружиною двоюрідного брата королеви Єлизавети II

У п’ятницю, 5 вересня, стало відомо, що померла герцогиня Кентська Кетрін. Після смерті королеви Великої Британії Єлизавети II вона була найстаршим представником королівської родини.

Трагічну новину повідомив Букінгемський палац.

Герцогиня Кентська була дружиною принца Едварда, онука короля Георга V та двоюрідного брата королеви Єлизавети II. Їй було 92 роки.

З глибоким сумом Букінгемський палац оголошує про смерть Її Королівської Високості герцогині Кентської

Герцогиня Кентська та її чоловік Едвард, Фото: Getty Images

Відомо, що Її Королівська Високість мирно померла вчора ввечері в Кенсінгтонському палаці в оточенні своєї сім’ї.

Кетрін Люсі Мері Ворслі народилася 22 лютого 1933 року у Великій Британії. У 1961 році вона вийшла заміж за принца Едварда і здобула титул герцогині Кентської. У шлюбі подружжя виховало трьох дітей, які подарували їм десятьох онуків.

Весілля принца Едварда та Кетрін, Фото: Getty Images

Герцогиня Кентська активно займалася благодійністю, приділяючи особливу увагу підтримці музичної освіти. Герцогиня стала співзасновником фонду "Future Talent" та покровителькою багатьох культурних та освітніх проектів.

