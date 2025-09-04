Не тільки новий колір, а й зачіска: "блондинка" Кейт Міддлтон вперше вийшла у світ

43-річна принцеса сама на себе не схожа

Нещодавно у мережі з’явилася інформація про новий імідж майбутньої британської королеви Кейт Міддлтон. 43-річна дружина принца Вільяма не лише освітлила волосся, а й кардинально змінила свою зачіску.

У четвер, 4 вересня, королівське подружжя побувало на заході у Лондоні. Це перший спільний офіційний вихід пари після їхніх королівських канікул влітку. На ньому Кетрін дебютувала з новим кольором та новою укладкою свого розкішного волосся.

Герцогиня Уельська прибула до лондонського Музею природної історії та показалася публіці з волоссям теплого блондинистого відтінку. І зачіску знаменитості тепер не впізнати — від знайомої витонченої укладки нічого не залишилося.

Фото: Getty Images

Як бачимо на свіжих фото, цього дня принцеса віддала перевагу тому, щоб зробити волосся ще пишнішим і "приправити" зачіску великими локонами. Кетрін, яка дуже рідко змінює свій фірмовий стиль, ймовірно, цієї осені налаштована на кардинальні зміни у своїй зовнішності.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Додамо, що Кейт та Вільям завжди виходять на публіку усміхненими та радісними. Подружжя перебуває у шлюбі понад 14 років і виховує трьох спадкоємців. Раніше "Телеграф" писав, як принц називав свою кохану до весілля.