Умерла старейший член британской королевской семьи

Она была женой двоюродного брата королевы Елизаветы II

В пятницу, 5 сентября, стало известно, что скончалась герцогиня Кентская Кэтрин. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II она была старейшим представителем королевской семьи.

Трагическую новость сообшил Букингемский дворец.

Герцогиня Кентская была женой принца Эдварда, внука короля Георга V и двоюродного брата королевы Елизаветы II. Ей было 92 года.

С глубокой скорбью Букингемский дворец объявляет о смерти Ее Королевского Высочества герцогини Кентской

Герцогиня Кентская и ее супруг Эдвард, Фото: Getty Images

Известно, что Ее Королевское Высочество мирно скончалась вчера вечером в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи.

Кэтрин Люси Мэри Уорсли родилась 22 февраля 1933 года в Великобритании. В 1961 году она вышла замуж за принца Эдварда и получила титул герцогини Кентской. В браке супруги воспитали троих детей, которые подарили им десять внуков.

Свадьба принца Эдварда и Кэтрин, Фото: Getty Images

Герцогиня Кентская активно занималась благотворительностью, уделяя особое внимание поддержке музыкального образования. Герцогиня стала соучредителем фонда "Future Talent" и покровительницей множества культурных и образовательных проектов.

