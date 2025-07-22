Померла 20-річна кузена принців Вільяма і Гаррі: що відомо про сім’ю і в скільки оцінюються їхні статки

У королівській родині поки що офіційно не коментують трагедію, що сталася.

Розі Рош — 20-річна кузена принців Гаррі та Вільяма, онука дядька принцеси Діани — була знайдена мертвою в сімейному будинку в селищі Нортон, у церемоніальному графстві на півдні Англії. Поряд із тілом дівчини було виявлено вогнепальну зброю, проте даних про насильницьку смерть немає. Як припускають у британських ЗМІ, дівчина наклала на себе руки.

Тіло дівчини знайшли її мати та сестра 14 липня. Як повідомляє британський таблоїд The Sun, напередодні смерті Розі збиралася вирушити у подорож із друзями і навіть збирала речі у поїздку. Однак невдовзі її знайшли мертвою.

Принци Вільям і Гаррі. Фото: Getty Images

Родина Рош опублікувала некролог, в якому йшлося: "Рош Розі Джинн Берк — померла в понеділок, 14 липня 2025 року. Улюблена дочка Х’ю та Піппи, неймовірна сестра Арчі та Агати, онука Дерека та Рей Лонг". А ось у королівській родині відмовилися коментувати трагічну подію.

Зауважимо, що родина Рош, до якої належала Розі, мала дворянські титули пера Ірландії. Вони були баронами Ферми. Нині цей титул належить Морісу Берку Рошу, 6-му барону.

Принцеса Діана з тіткою Мері Рош (у центрі), бабусею Розі

Також варто сказати, що Розі Рош була вихідцею із заможної родини, капітал якої в період з 1885 по 1955 рік становив близько 14 мільйонів доларів. Як підрахували британські таблоїди, згідно з калькуляторами інфляції, це становить близько 167 мільйонів доларів у 2025 році.

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