Як приготувати картоплю фрі ресторанного рівня: секрети шеф-кухарів

Дізнайтеся, як приготувати хрумку зовні та м’яку всередині картоплю

Домашня картопля фрі рідко виходить такою ж хрумкою і смачною, як у ресторані. Для приготування хрумкої картоплі недостатньо просто нарізати її соломкою і смажити у великій кількості олії.

Разом із кулінарним порталом Allrecipes розповідаємо, як смажать картоплю фрі професійні кухарі.

Чому картопля фрі вдома не виходить

Головна проблема в тому, що під час приготування фрі вдома часто нехтують видаленням надлишкового крохмалю з поверхні шматочків. Хоча для фрі найкраще підходять сорти з високим вмістом крохмалю, саме його надлишок на поверхні заважає досягти правильної текстури: через нього шматочки злипаються, не утворюють міцної скоринки і швидко стають м’якими.

Друга причина — неправильна температура олії. Коли в неї кидають занадто багато картоплі одразу, олія різко охолоджується, і замість смаження виходить варіння.

Як нарізати картоплю

У ресторанах картоплю нарізають спеціальними машинами, щоб усі скибочки були однаковими. Саме рівномірна нарізка допомагає кожному шматочку прожарити одночасно. Вдома достатньо гострого ножа і трохи терпіння: не поспішайте, і результат буде не гіршим.

Замочування картоплі

Більшість домашніх кулінарів пропускають цей етап приготування. Під час замочування картопля віддає зайвий крохмаль. Саме це згодом дозволяє отримати хрумку скоринку.

Картоплю потрібно замочувати у воді щонайменше на 30 хвилин. Якщо є можливість, краще залишити її у воді на ніч і добре промити перед приготуванням.

Після замочування картоплю потрібно ретельно обсушити. Волога на поверхні не дозволить утворитися хрумкій скоринці.

Картопля фрі. Фото: Freepik, колаж "Телеграфа"

На якій олії смажити картоплю фрі

Можна смажити на звичайній рослинній олії, але можна робити це і на салі чи качиному жирі. Саме на тваринному жирі смажать у багатьох ресторанах, які відомі своєю картоплею фрі. Він надає насиченого смаку і робить скоринку золотистою.

Подвійне обсмажування

Подвійне обсмаження — головний ресторанний секрет. Перший раз картоплю смажать за температури 150–165°C, щоб вона повністю приготувалася всередині і стала м’якою. Потім дають повністю охолонути — а в ідеалі підморозити. І лише після цього смажать вдруге, за температури близько 190°C, до золотистої хрумкої скоринки.

Важливо смажити невеликими порціями, щоб олія не охолоджувалася. Після другого обсмаження викладіть картоплю на паперові рушники або решітку, щоб стекла зайва олія. Після цього можна посолити картоплю.