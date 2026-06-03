А що лікар сказав? На путінському форумі ошелешили прогнозами щодо війни: мережа оцінила

Прогнози росіян розцінили як вкидання

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), який розпочав роботу 3 червня, російський пропагандист Малофєєв та путінський філософ Дугін представили "прогнози" щодо майбутнього Росії у зв’язку з війною. Фантазії топ-зетників виявилися настільки абсурдними, що викликали хвилю глузливих коментарів у мережі.

"Телеграф" розповідає про те, як реагує інтернет на "сценарії майбутнього Росії".

Дугін і Малофєєв заглянули в майбутнє — що там видно путіністам

Для уявної об’єктивності і, мабуть, залякування свого населення "зетники" підготували три сценарії — "хороший", "поганий" та "інерційний".

"Хороший сценарій" для РФ від Дугіна та Малофєєва

"Поганий сценарій" для РФ від Дугіна та Малофєєва

"Інерційний сценарій" для РФ від Дугіна та Малофєєва

У хорошому сценарії росіяни дофантазувалися аж до захоплення Києва, Одеси та Харкова. Щоправда, до 2036 року. До 2050 року обіцяють посилення впливу Росії у світі та формування власного макрорегіону в Євразії.

У мережі, висміюючи хотілки путіністів, іронічно пов’язують такі далекі дати із "заминками" в районі Малої Токмачки.

Довідка: На російських пропагандистських каналах вже більше року повідомляють або про "захоплення", або "бої на околицях" села Мала Токмачка. Захопити маленьке село ворогові так і не вдається. У результаті він став символом глухого кута на фронті для росіян.

Якби не Мала Токмачка, то до Берліна б дійшли...

Згадайте Малу Токмачку

Але Мала Токмачка…

Також у "хорошому" сценарії йдеться про розпад ЄС і перетворення Росії на одного зі світових лідерів. Що найцікавіше, як звертають увагу в мережі, Дугін та Малофєєв чомусь записали застосування ядерної зброї росіянами у "хороший" прогноз.

В одному з негативних сценаріїв путіністи допускають поразку Росії в "СВО" до 2036 року та подальшу "колонізацію" країни. Як зауважили коментатори, цей сценарій явно зроблений з упором на те, щоб налякати росіян.

Загалом, судячи з реакцій у мережі, сценарії росіян оцінили як черговий аспект інформаційної війни, який не має нічого спільного з реальністю.

А що лікар сказав?;

Дурниці понаписують і самі вірять у неї;

Це марення висмоктане з пальця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дрони підпалили нафтовий термінал у Петербурзі перед виступом Путіна.