Головний комплекс Путіна дав про себе знати: глава РФ прийшов на зустріч в особливому взутті (фото)

Президент Росії Володимир Путін продовжує комплексувати з приводу свого зросту. На зустріч із лідером Малайзії він одягнув своє улюблене взуття, яке в народі вже прозвали "пинєходами".

Відео із зустрічі глав держав розповсюдили російські пропагандисти. На ньому Путін спілкується зі своїм малайзійським колегою та висловлює надію у тому, що відносини між країнами розвиватимуться. Але коли камера "від’їхала" назад і зняла розмову загальним планом, то в кадр потрапило взуття голови Кремля.

Його виділяє величезна платформа, яка, за деякими даними в мережі, може "піднімати" президента РФ до 10 сантиметрів. Путін настільки часто їх взуває, що воно має власне прізвисько "пинєходи" або "ліфт-взуття".

Довідка: за деякими даними, зріст президента Росії Володимира Путіна може знаходитися в межах 152-168 сантиметрів.

Володимир Путін у взутті з високим підбором

