"Цирк та клоунада". У Путіна огризнулись після параду в Москві

Не забули згадати й тристоронні переговори

Майже одразу після завершення параду в Москві в Росії зробили низку провокативних заяв. Так, помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков назвав дії президента України Володимира Зеленського "клоунадою та цирком".

Про це повідомляють росЗМІ. Відповідну заяву Ушаков зробив, відповідаючи на питання, як в Росії оцінюють указ Зеленського про дозвіл проводити парад в Москві 9 травня.

"Указ Зеленського, який дозволяє провести парад, є "цирком і клоунадою", — сказав помічник Путіна.

Він також додав, що наразі тристоронні переговори між Україною, Росією та США на паузі. Однак строки їх відновлення в Кремлі не називають.

"Зрозуміло, що кожна сторона має зробити перед наступним раундом переговорів. Кожна сторона — я маю на увазі насамперед, звичайно, українську сторону", — сказав Ушаков.

У Путіна наголосили, що атакувати Київ у відповідь наразі не планують, адже ударів по Красній площі не було. Водночас про продовження перемир'я також не хочуть говорити, адже нових домовленостей не було.

Нагадаємо, що парад в Москві 9 травня тривав менше години. За цей час площею встигли помаршувати не тільки російські солдати, а й північнокорейські. Щоправда, військової техніки так і не було.

