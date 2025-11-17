Найкращі в Європі та носії ядерки. Чи можуть винищувачі Rafale переломити хід війни в Україні (фото, характеристика)

Вартість одного літака складає від $85 млн до $124 млн

В рамках підписаної угоди між Францією та Україною Київ отримає літаки Rafale F4. Французький винищувач стане четвертим західним винищувачем на озброєнні ЗСУ.

Що треба знати:

Франція передасть Україні до 2035 року 100 винищувачів

"Рафаль" може нести ядерний бойову частину

Літаки Rafale стоять на озброєнні Франції

"Телеграф" вирішив розібратись, що це за винищувачі та як вони можуть вплинути на хід війни з Росією. Зауважимо, що Україна вже має на озброєні французькі літаки Mirage-2000.

Що особливого у Rafale F4

Dassault Rafale — французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault Aviation. З 2000 року винищувач перебуває на озброєнні Повітряних сил Франції, а його палубний варіант Rafale M — основний бойовий літак Військово-морського флоту Франції.

Винищувач має широкий спектр бойових завдань: від завоювання переваги в повітрі та перехоплення до завдання ударів по наземних і морських цілях, ведення розвідки та ядерного стримування.

Винищувач Dassault Rafale

"Рафаль" називають одним з найефективніших винищувачів Європи. Адже він оснащений надсучасною авіонікою з радаром AESA, системами радіоелектронної боротьби та має високу маневровість.

Характеристики:

злітна маса: 14 710 кг — 24 500 кг;

маса корисного навантаження: 9 500 кг;

максимальна швидкість на великій висоті: 2 203 км/год (1,8 Маха);

бойовий радіус: 1 800 км;

практична стеля: 16 760 м;

навантаження на крило: 326 кг/м²;

тягооснащеність: 1,13;

вартість однієї одиниці складає від $85 млн до $124 млн.

Озброєння:

гарматне: 1×30 мм Nexter DEFA 791B (темп стрільби 2 500 постр/хв), боєзапас — 125 патронів типу OPIT (бронебійно-запалювальний трасуючий);

ракети: повітря-повітря: MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, Magic-2;

повітря-земля: ASMP з ядерною бойовою частиною, Apache, AM39, Storm Shadow, AASM.

Харктеристика винищувача Dassault Rafale

Чим Rafale відрізняється від Mirage 2000

Основна відмінність бортів в тому, що "Рафаль" має два двигуни, за рахунок чого вважається більш живучим. А от Mirage 2000 має один двигун, хоча його перевага — висока маневровість навіть при повному завантаженні. Враховуючи те, що "Міраж" старіше покоління за "Рафаль", він відстає в багатьох основних характеристиках.

Mirage 2000

Чи може Rafale змінити хід війни

Згідно з підписаною президентом України Володимиром Зеленським та лідером Франції Еммануелем Макроном угодою Київ отримуватиме винищувачі "Рафаль" протягом 10 років, до 2035 року. При цьому, коли прибудуть в Україну перші винищувачі офіційно не повідомляли.

Винищувач Dassault Rafale

Однак Rafale досить потужні літаки, наявність яких укріпить оборонну спроможність України. Вони дійсно могли б переломити хід війни, якби Київ отримав одразу ж усі 100 бортів, але це не можливо. Адже, окрім того, що треба десь ці винищувачі розмістити, потрібно забезпечити підготовку пілотів до керування "Рафалями", ракети, яким завдаватимуться удари.

Але не слід забувати, що підписання угоди між Францією та Україною — потужний сигнал світу та Кремлю, що Європа не кидає Київ у війні та боротьбі за свободу.

