Трамп та Сі Цзіньпін зустрілись. Що наговорили один одному та які плани на візит (відео)

До делегації США увійшов не тільки Марко Рубіо

У четвер, 14 травня, зранку почалась зустріч президента США Дональда Трампа з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Американський лідер прибув в Пекін у супроводі своєї команди.

Як повідомляє CNN, у Трампа та Сі Цзіньпіна запланований насичений день. Вони обговорюватимуть технології, торгівлю, відносини США та Китаю, а також війну в Ірані.

"Китай і США можуть лише виграти від співпраці і лише програти від протистояння. Ми маємо бути партнерами, а не суперниками", — наголосив Сі Цзіньпін.

За його словами, ця зустріч із Трампом знакова, за нею спостерігає весь світ.

"Я завжди вірив, що наші дві країни мають більше спільних інтересів, ніж розбіжностей. Успіх однієї — це можливість для іншої", — заявив Цзіньпін.

Трамп на зустрічі з Сі Цзіньпіном назвав його "великим лідером" та сказав, що завжди каже правду.

"Ви — великий лідер. Я кажу це всім, що ви — великий лідер. Іноді людям не подобається, коли я це кажу, але я кажу це все одно, бо це правда. Я кажу тільки правду… Для мене честь бути з вами. Для мене честь бути вашим другом, і відносини між Китаєм та США стануть кращими, ніж будь-коли раніше", — цитує президента США Clash Report.

Відомо, що Трампа у цій подорожі супроводжують держсекретар США Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, торговельний представник Джейміс Грір і глава Мінфіну США Скотт Бессент.

