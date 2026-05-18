Летів із Москви: загадковий літак засікли над чотирма містами України (карта)

Загадкові інциденти із маяками літаків продовжують фіксувати у небі України. Чергове повітряне судно з Росії нібито порушило повітряний простір нашої країни.

Про це свідчать дані моніторингового сервісу Airnavradar. 17 травня його системи засікли сигнал пасажирського літака, який летів із Москви до Стамбула, але почав відображатися над Україною.

Деталі польоту:

Йдеться про борт Airbus A320-214 російської авіакомпанії "Аерофлот". 17 травня пасажирський літак здійснював рейс Москва-Стамбул, проте під час перельоту нібито порушив повітряний простір України, залетівши на її територію в районі Сумської області. Далі маяк повітряного судна фіксувався також над Полтавою, Кропивницьким та Миколаєвом. Незважаючи на дива, рейс завершився успішно в пункті призначення.

Літак над Україною

Чи могло не бути літака?

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні повітряний простір над нашою країною було офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку мова може йти про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їхній експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

