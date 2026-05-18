Загадкові смерті та "м’ясні" штурми. Що відомо про скандали полку "Скеля"

Деякі родичі звернулись до правоохоронців

Навколо 425 окремого штурмового полку "Скеля" розгорається великий скандал. Адже кількість смертей не на фронті, а у військових частинах чи навчальних пунктах зростає.

Як пише "Суспільне", посилаючись на слова родин, тільки з Івано-Франківщини загинуло 5 військових. Про це стало відомо у березні 2026.

Смерті військових 425 полку

Ярослав Мокрій, за словами сестри Уляни Кондратьєвої, помер через два тижні після початку служби у 425 штурмовому полку. У штурмовий полк він потрапив наприкінці лютого 2026 року, а 16 березня помер у частині.

Василь Цюрко після мобілізації та початку служби у "Скелі" помер через 9 днів. За словами сестри Тетяни Стефанюк, на тілі брата були ознаки перелому ребер, синці, садна та забійні рани. Це констатували судмедексперти, поліція вже відкрила провадження.

Жінка каже, що під час однієї з телефонних розмов з військовим (не її братом — ред.), їй сказали: "Можете не дзвонити. Він у карцері на пару днів". Це Стефанюк почула 8 березня, а 10 березня отримала звістку про смерть брата. У заключенні про смерть ознаки побиття вказали як супутні симптоми, а основна причина — хвороби серця.

Василь Войчук помер через 11 днів після мобілізації та служби у 425 штурмовому полку. Батькам повідомили про смерть через тиждень. Мобілізували чоловіка 13 березня 2026 року, а 31 березня батьки вже забрали тіло. За їхніми словами, попри заключення про смерть внаслідок хвороби, військовий мав ознаки побиття — зміщена щелепа, синя шия тощо.

Віталій Карат, військовослужбовець "Скелі", помер у лікарні в Дніпрі. За словами сестри Олесі Піскунової, якій вдалось застати брата живим, його били постійно, як й інших чоловіків. Родичі звернулись до правоохоронців.

П'ятеро військовослужбовців 425 окремого штурмового полку "Скеля" з Івано-Франківщини — Василь Войчук, Василь Цюрко, Ярослав Мокрій, Петро Данильців та Віталій Карат — померли у березні 2026 року. Офіційна причина — хвороби легенів та серця.

Що кажуть в Офісі військового омбудсмана та Командуванні медичних сил

За даними "Суспільного", яке питало про п'ятьох військових з Франківщини, Офіс отримував заяви щодо двох з них.

"Одну перенаправлено за належністю до Територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві. Інша скарга надійшла 8 квітня 2026 року", — мовиться у відповіді.

Командування медичних сил ЗСУ відмовилося надати відповіді на питання про обставини та причини смертей п'ятьох військовослужбовців "Скелі". Там наголосили, що в період, коли вони померли, в країні, а відтак і у війську, був високий рівень захворюваності на ГРВІ.

Що кажуть у "Скелі"

Керівництво штурмового полку відмовилось коментувати ситуацію, наголосивши, що не має права розголошувати медичну таємницю та інформацію з обмеженим доступом. Однак там підтвердили, що п'ятеро військових з Франківщини дійсно перебували на службі.

Скеля

Які ще скандали пов'язані з полком "Скеля"

Квітень 2026

Радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко заявив, що командування "Скелі" нібито створює "м'ясні" штурми, які призводять до чисельних смертей бійців. За його словами, захист Покровська перетворився на м'ясорубку.

"Те, що роблять із людьми у окремих формуваннях, нічим не краще за російські практики. Цьому треба покласти край", — підсумував він.

У "Скелі" ці звинувачення відкинули, але інцидент викликав перевірку дій підрозділу вищим командуванням.

Травень 2026

У мережі опублікували скандальне відео, де під час шикування один з військових б'є іншого. При цьому другий сидить на землі з зав'язаними руками. Пізніше з'явились дані, що військовослужбовця 155-ї окремої механізованої бригади бив боєць "Скелі" на позивний "Карабас". Тоді у "Скелі" наголосили, що інформація у медіа "не відповідає фактам". Однак потерпілий справді раніше проходив службу у 425 полку, а фігурант побиття на момент інциденту служив у 210-му окремому батальйоні безпілотних систем.

