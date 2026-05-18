Усик — Верховен: де і коли дивитися бій

Головний бій року буде доступним для перегляду в Україні

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) проведе чемпіонський бій проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена (1-0, 0 КО). Шоу в Україні ексклюзивно покаже медіаплатформа kyivstar.tv.

У прямому ефірі дивитися бокс Усік — Верховен можна за підпискою "Преміум HD" на kyivstar.tv. Про це повідомляє "Телеграф".

На даний момент вартість передплати "Преміум HD" складає 150 грн/місяць (перші 3 місяці, далі – 200 грн/міс.).

Для абонентів мобільного оператора "Київстар" існує ще один спосіб переглянути бій.

Активуй Суперсилу Київстар ТБ (це вже включено до тарифу за 0 грн/міс). Просто прокачай її, підключивши пакет "Київстар ТВ Плюс" і доступ до трансляції чемпіонського поєдинку відкритий.

Транслятор повідомив, що орієнтовно бій Усік — Верховен розпочнеться о 21:45 за київським часом. При цьому на платформі уточнили, що час старту головного поєдинку може змінюватись.

Крім того, шоу Усик — Верховен покаже в Україні платформа DAZN. Вартість перегляду складає 830 грн або 913 грн залежно від підписки.

Зазначимо, на цей час Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

