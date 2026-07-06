"Побила поліція і забрала паспорт": у Польщі за загадкових обставин зник 18-річний українець

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У Варшаві зник 18-річний волинянин Захар Онищук. Хлопець востаннє намагався вийти на зв'язок вночі 30 червня і наразі підтвердженої інформації про його місцеперебування немає. Повідомляється, що бачили його в Любліні на Об'їзній дорозі — він намагався дістатись кордону.

Про зникнення юнака повідомила його хрещена Наталія Сахарчук. За її словами, його бачили востаннє на вулиці Marcina Kasprzaka, 31 у Варшаві 29 червня. 30 червня він телефонував другові та надсилав повідомлення "Передзвони мені". Проте, друг не встиг відповісти, а телефон Захара опинився поза зоною досяжності. Рідні вже написали заяви до поліції Польщі та України, а також звернулись в консульство.

Повідомлення про зникнення Захара Онищука/ Джерело: facebook.com/natalia.sakharchuk

Вже в липні з'явилась інформація, що зниклого юнака бачили на зупинці біля McDonald’s у Любліні та в районі паркінгу для далекобійників. "За словами очевидців, він просив допомогти переїхати через кордон, повідомивши, що його побила поліція та забрала паспорт і телефон", — йдеться у дописі хрещеної. Зауважимо, через Люблін йде дорога від Варшави до українського кордону.

Прикмети зниклого Захара Онищука:

зріст — 185 см

русяве волосся

спортивна тілобудова

на момент зникнення був одягнений у сіру футболку, чорні джинси та спортивне взуття Premiata.

Інше фото Захара Онищука/ Джерело: facebook.com/natalia.sakharchuk

Надзвичайні ситуації в Польщі з українцями

Протягом весни та літа кількість інцидентів з українцями в Польщі зросла. Серед них — не тільки зникнення, а й словесні та збройні напади. Зокрема, у кінці червня розшукували підлітка, який зник після купання у річці Вісла.

Також в кінці червня стався інцидент в продуктовому магазині мережі Żabka в Гданську. Поляк словесно принижував українку, яка стажувалась на посаду касира, а потім кинув в неї кошик для продуктів. Чоловіка затримали.

Раніше в травні у Варшаві напали на українських підлітків. П'ятеро поляків, серед яких було троє неповнолітніх, атакували українців сльозогінним газом, били ногами, руками та підручними предметами. Один з трьох постраждалих українців опинився у лікарні. Поліція затримала підозрюваних.

У квітні у Вроцлаві двоє поляків завдали 14 ударів ножем українцю, у якого начебто збирались купити автомобіль. Нападників затримали.

Раніше "Телеграф" розповідав, що між Україною та Польщею змінились стосунки. Через розбіжності в оцінці історії польський президент вимагав від Володимира Зеленського повернення польської нагороди. Окрім конфліктів на побутовому рівні, ситуація дійшла до погроз не допустити вступу України до ЄС.