Деякі будинки можуть залишитись без тепла у блекаути: чому виникла проблема з підключенням модульних котелень

Підготовка до зими опинилася під загрозою через правову колізію

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Урядова постанова №1320 дозволила встановлювати блочно-модульні котельні, газопоршневі, газотурбінні та когенераційні установки без попереднього оформлення прав на земельну ділянку. Однак скористатися цим спрощенням на практиці часто неможливо.

Проблема полягає в тому, що чинний Кодекс газорозподільних систем досі вимагає документи, які підтверджують право власності або користування землею. Через це оператори газорозподільних мереж відмовляють у підключенні таких об'єктів або відкладають його до завершення оформлення земельної документації.

"Оформлення документів на землю у загальному порядку може тривати місяцями. Це нівелює екстрений характер урядових пільг та створює ризики для своєчасного введення резервних джерел теплопостачання в експлуатацію. Тож ми закликаємо НКРЕКП (Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — ред.) виправити цю юридичну колізію", – зазначає виконавчий секретар Асоціації операторів критичної інфраструктури України (АОКІ) Руслан Голуб.

АОКІ спільно з Теплоенергетичним кластером України (ТКУ) пропонують на час воєнного стану та ще протягом 24 місяців після його завершення не вимагати документи на право власності чи користування земельною ділянкою під час приєднання об'єктів, на які поширюється дія постанови №1320. Натомість підтвердженням законності їх розміщення пропонується визнати рішення органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій або згоду власника земельної ділянки.

"Сьогодні громада може придбати блочно-модульну котельню, але місяцями чекати на її підключення через оформлення документів на землю. У результаті обладнання, яке має забезпечувати резервне теплопостачання, фактично не може працювати тоді, коли воно найбільше потрібне. Цю перешкоду необхідно усунути якнайшвидше, щоб встигнути підготуватися до наступної зими", — зазначив президент ТКУ Анатолій Корж.

Автори ініціативи закликали НКРЕКП оперативно розглянути запропоновані зміни та привести Кодекс газорозподільних систем у відповідність до постанови уряду №1320.

Раніше енергетичний експерт Геннадій Рябцев у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів, як розподілити невеликий бюджет, щоб пережити зиму в теплі, навіть якщо опалення чи світло у квартирі відключать надовго.