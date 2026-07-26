Іран погрожує Україні після гучних звинувачень: куди можуть дістати його ракети (карта)

У Тегерані заявили про намір захищати свої інтереси

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Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в начебто нападі на торгове судно країни на території Каспійського моря. Тегеран назвав інцидент актом агресії.

Про це пише Reuters, посилаючись на МЗС Ірану. Згідно з заявами відомства, атака була здійснена рано-вранці в суботу, 25 липня. На борту судна пролунав вибух, внаслідок якого загинули один моряк і ще один був поранений.

Тегеран назвав події "актом агресії" та порушенням статті 2(4) Статуту ООН і заявив, що вона може ще більше розпалити та розширити війну Росії проти України. Для передачі протесту через "ворожу та злочинну" атаку МЗС країни викликало повіреного у справах України в Тегерані.

Водночас Іран заявляє, що захищатиме свої національні інтереси та безпеку. При цьому відповідальність за наслідки так званого "авантюризму" українського керівництва покладатиме на Київ та його союзників.

Тегеран закликав Раду Безпеки ООН, європейські країни та всіх членів ООН притягнути керівництво України до відповідальності.

Що казав Володимир Зеленський

Вдень 25 липня в офіційному Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського було опубліковано пост, в якому заявлялося про "дуже хороші результати" далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, задіяні у транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель.

При цьому конкретно про судно, про яке каже Іран, Зеленський не повідомляв.

Чи можуть іранські ракети дістати до України

Після гучних заяв у соціальних мережах салі обговорюватимуть, що іранські ракети можуть долати до території України.

Радіус дальності іранських ракет

З північного заходу Ірану балістичними ракетами середньої дальності Тегеран може атакувати американські військові бази у Греції, Болгарії, Румунії, а також Україні та Молдові.

Крім того, якщо Khorramshahr дійсно відповідає заявленим характеристикам і летить на відстань до 3 тисяч кілометрів, то під ударом може опинитися значна частина Європи. Під загрозою такі країни як Німеччина, включаючи Берлін, та Італія, включаючи Рим.

Радіус дальності іранських ракет

Між Києвом та Тегераном – близько 2 300 тисяч кілометрів безпосередньо. Від північно-західних кордонів Ірану до півдня України – понад 1000 км.

Іран та Україна на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, куди долетять обіцяні Зеленським дрони.