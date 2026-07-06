"Побила полиция и забрала паспорт": в Польше при загадочных обстоятельствах исчез 18-летний украинец

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В Варшаве пропал 18-летний волынянин Захар Онищук. Парень в последний раз пытался выйти на связь ночью 30 июня и подтвержденной информации о его местонахождении нет. Сообщается, что видели его в Люблине на Объездной дороге — он пытался добраться до границы.

Об исчезновении юноши сообщила его крестная Наталья Сахарчук. По ее словам, его видели в последний раз на улице Marcina Kasprzaka, 31 в Варшаве 29 июня. 30 июня он звонил другу и посылал сообщение "Перезвони мне". Однако друг не успел ответить, а телефон Захара оказался вне зоны досягаемости. Родные уже написали заявления в полицию Польши и Украины, а также обратились в консульство.

Сообщение об исчезновении Захара Онищука/ Источник: facebook.com/natalia.sakharchuk

Уже в июле появилась информация, что пропавшего молодого человека видели на остановке возле McDonald’s в Люблине и в районе паркинга для дальнобойщиков. "По словам очевидцев, он просил помочь переехать через границу, сообщив, что его избила полиция и забрала паспорт и телефон", — говорится в сообщении крестной. Заметим, через Люблин идет дорога от Варшавы к украинской границе.

Приметы пропавшего Захара Онищука:

рост — 185 см

русые волосы

спортивное телосложение

на момент исчезновения был одет в серую футболку, черные джинсы и спортивную обувь Premiata.

Другое фото Захара Онищука/ Источник: facebook.com/natalia.sakharchuk

Происшествия в Польше с украинцами

В течение весны и лета количество инцидентов с украинцами в Польше выросло. Среди них не только исчезновение, но и словесные и вооруженные нападения. В частности, в конце июня разыскивали подростка, пропавшего после купания в реке Висла.

Также в конце июня произошел инцидент в продуктовом магазине сети Żabka в Гданьске. Поляк словесно унижал украинку, стажировавшую на должность кассира, а затем бросил в нее корзину для продуктов. Мужчину задержали.

Ранее в мае в Варшаве напали украинские подростки. Пятеро поляков, среди которых было три несовершеннолетних, атаковали украинцев слезоточивым газом, били ногами, руками и подручными предметами. Один из трех пострадавших украинцев оказался в больнице. Полиция задержала подозреваемых.

В апреле во Вроцлаве два поляка нанесли 14 ударов ножом украинцу, у которого якобы собирались купить автомобиль. Нападавших задержали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что между Украиной и Польшей изменились отношения. Из-за разногласий в оценке истории польский президент потребовал от Владимира Зеленского возвращения польской награды. Кроме конфликтов на бытовом уровне ситуация дошла до угроз не допустить вступления Украины в ЕС.