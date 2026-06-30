Польща погрожує Україні через Бандеру. В чому причина та що обіцяють

Київ та Варшава мають різні погляди на історичні події пов'язані з ОУН та УПА

Польща погрожує Україні серйозними проблемами зі вступом в ЄС через Степана Бандеру. У Варшаві переконані, що Київ має перестати використовувати ОУН та УПА як національні символи.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, пише Polsat News.

"Ми (у ЄС — ред.) не повинні зводити на п'єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до Європейського союзу. Ніхто не вказуватиме нам, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до Європейського союзу", — сказав він.

Чому Польща категорично налаштована проти Бандери та УПА

Однією з головних причин історичної травми Варшави є трагічні події на Волині та Східній Галичині у 1943-1944 роках. Для поляків та політиків Польщі ця тема пов’язана виключно з масовими етнічними чистками, які Варшава офіційно називає геноцидом польського населення.

Основною історичною подією, яка для Польщі надчутлива, є Волинська трагедія. У 1943 році керівництво ОУН(Б) та УПА розпочало кампанію з винищення або вигнання польського населення з територій, які українці вважали своїми. За оцінками польських істориків, внаслідок нападів загонів УПА на Волині та Галичині загинуло близько 100 тисяч поляків.

Степан Бандера

Цікаво, що сам Степан Бандера, головний ідеолог та багаторічний лідер ОУН (Організації українських націоналістів), під час піка Волинської трагедії перебував у німецькому концтаборі Заксенхаузен. Однак Польща все одно вважає його ідеологічним натхненником організації, тобто головним відповідальним за Волинську трагедію.

Хто такий Степан Бандера

Степан Бандера — це український політичний діяч, один із головних ідеологів і лідерів українського націоналістичного руху XX століття. Він очолював Організацію українських націоналістів (ОУН-Б), яка боролася за створення незалежної Української держави.

Для сучасного українського суспільства він є символом безкомпромісного спротиву Радянському Союзу, нацистській Німеччині та іншим окупаційним режимам. Однак у Польщі його ім'я асоціюють з геноцидом та Волинською трагедією.

Степан Бандера

Додамо, що у 2016 році польський Сейм ухвалив резолюцію та офіційно визнав події на Волині геноцидом, скоєним ОУН-УПА. Окрім того, в країні діє закон, який передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів.

Прапор УПА

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме ці розбіжності й стали причиною того, що в президента України Володимира Зеленського забрали Орден Білого Орла, яким його нагороджувала Польща.