Забрав життя 28 дітей: 5 фактів про долю і смерть винуватця Скнилівської трагедії

Хворів на "онко", перед вторгненням рф виїхав до Криму, провину в авіатрощі так і не визнав

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У понеділок, 27 липня, минає 24 роки з дня страшної Скнилівської трагедії – внаслідок найбільшої катастрофи в історії авіашоу загинули 77 людей, серед яких 28 дітей. Ще близько 250 осіб постраждали.

Цього дня 2002 року під час авіашоу на львівському летовищі "Скнилів" винищувач Су-27 впав у натовп глядачів. Головним винуватцем трагедії визнано Володимира Топонара, який помер на початку 2023 року у тимчасово окуповано Криму.

"Телеграф" зібрав п'ять відомих і маловідомих фактів з життя і смерті льотчика, якого свого часу називали найкращим у світі і блискуча кар'єра якого обірвалася вмить через складну фігуру пілотажу на низькій висоті (так звана "коса петля з поворотом").

Факт №1. Скнилів.

Нагадаємо, 27 липня 2002 р. на військовому летовищі "Скнилів" у Львові під час авіашоу сталася одна з найжахливіших катастроф на авіашоу у Європі та одна з найбільших авіакатастроф в Україні.

Внаслідок падіння літака Су-27 загинуло 77 людей, в тому числі 28 дітей. Ще понад 500 людей були визнані судом постраждалими. На аеродромі на момент катастрофи перебувало близько 10 тисяч осіб.

Фігури вищого пілотажу виконували пілоти першого класу полковник Топонар і другий пілот полковник Юрій Єгоров. Обидва пілоти встигли катапультувалися й зазнали лише незначних травм.

Єгоров і Топонар в день катастрофи (фото - EPA/UPG)

Факт №2. Поселився на Київщині, але отримував гроші з рф

В 2005 р. судді військового апеляційного суду присудили Топонарю покарання – позбавлення волі на 14 років, а Єгорову – 8 років.

Втім, за ґратами Топонар провів лише 8 років , і у 2013-му вийшов на волю – термін замінили на примусові роботи.

Топонар (зліва) разом з іншими підсудними по справі Скнилова (фото - obozrevatel.com)

Після звільнення з колонії поселився в селі Зіркачі Кагарлицького району на Київщині, почав жити з новою дружиною (розписався з нею ще у колонії) та будував дім власними силами.

За словами колишньої дружини пілота — Ірини — Топонар отримував російську пенсію з 2014 року, так як після окупації Криму росією його пенсійна справа залишилася в Сімферополі. Українську ж пенсію йому платити перестали.

Топонар незабаром після звільнення з колонії (фото - скріншот)

В середині лютого 2022-го (незадовго до повномасштабного вторгнення рф в Україну) він із другою дружиною — Тетяною — виїхав до Кримського півострова. Зробили це вони нібито звичайним потягом до адмінкордону, а далі — пішки через Чонгар.

Факт №3. Не допомагав окупантам бомбити Київ

Нещодавно прізвище Топонаря знову потрапило у публічну площину під дещо резонансним кутом. Так, колишній керівник тюремної системи Україні Сергій Старенький заявив, що Топонаря нібито забрали до Криму на "швидкій" (ймовірно, бійці ЧВК "Вагнер"), де він долучився до російської авіації, що атакує Україну.

"А в березні воно вже на військовому літаку рассії бомбило Київщину, зокрема і по Кагарлицькому району", — писав Старенький.

Однак в прокуратурі і в СБУ журналістам цю інформацію спростували: даних про держзраду у правоохоронців були відсутні, кримінальних проваджень щодо Топонаря на початок цього року також не було.

У свою чергу ексдружина пілота назвала цей інформпривід "безсоромною маячнею". "Якийсь чорний піар. Тільки незрозуміло, кому і навіщо він був потрібний. Володя був тяжко хворою людиною. З 2002 року не літав. Як могли його вивозити "вагнерівці" напередодні війни? Кому належала "швидка"? Як вона могла перетинати кордон? Треба мати величезну фантазію, щоб скласти докупи усю цю нісенітницю", — повідомила жінка.

Опитані "Телеграфом" деякі авіаційні експерти теж засумнівалися, що після 20-річної паузи можна зберегти льотну майстерність, за кілька тижнів освоїти незнайомий бойовий літак та витримувати фізичні навантаження під час бойових вильотів у такому віці.

Можливе "вікно" для потенційної співпраці з окупантами — консультування чи передача ворогові секретної інформації. Втім, довести чи спростувати цю версії також наразі неможливо.

З ексдружиною Іриною в Криму (Фото з сімейного архіву жінки)

Факт №4. Хвороба і смерть Топонаря

За словами єдиного сина Володимира — Івана Топонаря — колишній льотчик-ас останнім часом хворів на онкологію. Лікарі діагностували у нього рак четвертого ступеня. Після прибуття до окупованого Сімферополя місцеві медики констатували: ракова пухлина не піддається операціям.

Згодом експілота помістили у лікарню в Керчі, де про нього піклувалася друга дружина. Також стало відомо, що останні місяці він був прикутий до ліжка, поступово у нього стали відмовляти нирки.

Саме в Керчі Топонар помер 21 січня о п'ятій ранку, а 25-го тіло колишнього льотчика піддали кремації. Прах небіжчика поховали 28 числа на цвинтарі у Феодосії.

Факт №5. НЛО та фальшива карта: винним себе не вважав

Під час розслідування Скнилівської трагедії та після виходу із в'язниці Топонар не визнавав своєї провини в авіатрощі, доведеної експертизами. За його словами, він нібито помітив несправність літака, повідомив про це своє командування, але йому наказали продовжувати шоу, яке закінчилося катастрофою. Також під час судового процесу він розповідав журналістам навіть про НЛО та підроблену карту авіашоу, коли глядачі виявилися набагато ближче, ніж очікували.

Родичі загиблих у трагедії звинувачували льотчика у бажанні скинути з себе провину й зауважували, що він жодного разу не просив вибачення перед ними за події 2002 р. Пілот же вважав себе "цапом-відбувайлом" та переконував, що "правда вже нікому не потрібна".

"Бажаю, щоб не тримали на мене зла. Зло взагалі не треба ні на що тримати. Час все одно розсудить, хто був більше правий, а хто ні", — говорив він медійникам в 2016 р. після довгої паузи у спілкуванні зі ЗМІ.

Натомість син льотчика після смерті пілота спростував журналістам усі звинувачення на адресу батька. Він також повідомив, що до самої смерті Володимир Топонар не визнавав своєї провини у Скнилівській трагедії.