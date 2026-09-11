Білорусь готується до війни: чи є реальна загроза для України (інфографіка)

Нові заяви викликали реакцію в Україні

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Глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір провести перевірку бойової готовності усієї армії РБ. Її здійснюватимуть ретельно, аж до мобілізації.

Про це пише інформагенція БелТА. Наразі за розпорядженням Лукашенка проводять перевірку артилерійської бригади.

"Я вже говорив по-народному: армію треба струсити, настав час. Всю армію. Усіх перевіримо. Аж до мобілізації. Білорусь готується до війни, щоб її не було", — заявив він.

Раніше вже перевірялися танкові та мотострілкові підрозділи.

Олександр Лукашенко

"Робимо все, як буде у війні", — сказав Лукашенко, зазначивши, що під час проведення таких перевірок використовується досвід сучасних військових конфліктів.

Керівник Центру протидії дизінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що перевірки на території Білорусі проводяться вже не вперше.

"І будь-які подібні тілорухи більше направлені на створення напруги для ЄС. Наші військові постійно відстежують ситуацію. Також нагадаю, що білоруське суспільство не підтримує будь-яку риторику щодо війни. путін дуже хотів би втягнути білорусь, але в Мінську чудово розуміють швидкі наслідки", — пояснює Коваленко.

Ситуація на кордоні і чи є загроза

Спікер 15 армійського корпусу Збройних сил України підполковник Олексій Бєльський говорив, що підрозділи 15 АК продовжують оборону Чернігівської області на кордоні з Білоруссю та Росією.

Детальніше про це у матеріалі "Телеграфа": "Як дізнатися, що наступ з Білорусі розпочався: названо 9 чітких ознак (інфографіка)".

Водночас Військовий експерт Олег Старіков називав явні "маркери" підготовки противника до агресивних дій, які військова розвідка має виявити.

Якщо об’єднати думки обох військових експертів, отримуємо список із дев’яти ознак, що свідчать про підготовку наступу:

Передислокація ударно-штурмових підрозділів на відстань близько 40 км до кордону, а також перекидання туди боєприпасів, техніки, палива, медикаментів під виглядом "навчання". Відновлення аеродромів "підскоку" для штурмової, бомбардувальної авіації та винищувачів. Будівництво доріг. Скупчення ешелонів резервів бойового та тилового забезпечення. Збільшення активності розвідувальних дронів, перекидання систем ППО та засобів РЕБ. Активність ДРГ на кордоні. Активізація роботи військової кіберрозвідки. Посилення вербування місцевого населення у районах можливого наступу з метою отримання розвідувальної інформації. Закриття території можливого настання для громадянського населення.

Які дії у Білорусі скажуть, що наступ проти України починається. Інфографіка підготовлена ​​за допомогою ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з Білоруссю після Лукашенка. Названо топ-3 сценарію від ІІ.