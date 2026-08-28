Журналіст, народний депутат України 8-го скликання, ексрадник голови Міністерства внутрішніх справ про те, навіщо глава Білорусі летить у РФ:

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Лукашенка викликали до Путіна. Чому це повʼязано зі збільшенням тривог в Києві

Після візиту керівника ЦРУ, в Москву терміново летить Лукашенко. І все це відбувається на фоні повідомлень про будівництво воєнної бази і підʼїзних шляхів безпосередньо біля кордону з Україною (спойлер — це будівництво триває не перший рік)

1. Візит Лукашенка в Москву — це справді про війну. Але не реальну, а перш за все, інформаційну. Лукашенко не погодиться надати свою територію для нападу на Україну та країни Балтії, допоки його в цьому підтримує Китай. А Китай його підтримує. Але на фоні інформації про підготовку агресії проти однієї з балтійських країн (ради чого в Москву і приїздив Редкліф) візит Лукашенка грає новими фарбами.

2. Після цього візиту зʼявиться маса нової конспірології, яку викидатимуть росіяни і яку з радістю тиражуватимуть західні та українські З МІ. І таким чином, градус тривожності різко зросте. І все це буде відбуватися на фоні зальотів російських літаків на територію країн НАТО і ударів по кораблях в територіальних водах Румунії.

3. Путіну потрібна істерія в Європі, але йому набагато більш важливо, щоб Трамп, який вже пішов на контакт (візит Редкліфа і є цим контактом) повернувся до духу Анкоріджа -2.

4. Ця інформаційно-кінетична операція має свої часові рамки — вибори в США. Напасти до американських виборів — це утопити Трампа, адже тоді він програє і конгрес, і Сенат. Тому, з однієї сторони, Трамп має час, щоб перейменовувати озера і океани, але паралельно він змушений буде звертати увагу на розгортання цієї гібридної операції. Бо вона обовʼязково впливатиме на хід виборів.

5. Різке зростання обстрілів України і зокрема, Києва — частина цієї операції. Путіну вкрай важливо різко погіршити морально-психологічний стан населення і спробувати зламати волю до опору. Паралельно з тим, він спробує розторгувати припинення обстрілів на максимальні поступки.

Життя, як завжди, внесе свої корективи, але схоже — це план "А" РФ на найближчі пару місяців.

Джерело: пост Вадима Денисенка у Facebook