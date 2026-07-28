Що буде з Білоруссю після Лукашенка: топ-3 сценарії від ШІ

Озвучено як найбільш реалістичні, так і оптимістичні варіанти

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Після відходу білоруського голови Олександра Лукашенка РБ може піти абсолютно різними шляхами — від збереження нинішньої системи та посилення тиску Москви до поступових реформ та зближення із Заходом.

"Телеграф" звернувся до ChatGPT, Gemini та Claude, щоб дізнатися, яке майбутнє може мати Білорусь після відходу Лукашенка. Кожна з моделей запропонувала кілька можливих сценаріїв розвитку подій у країні.

Зазначимо, що у новому дослідженні Центру нових ідей "Моніторинг білоруського транзиту" зазначено, що до 2040 року зміна влади у Білорусі практично неминуча. Головним можливим тригером зміни влади експерти називають стан здоров’я Олександра Лукашенка.

ШІ сказав, скільки ще може бути при владі Лукашенка. Інфографіка: "Телеграф"

Три можливі сценарії

Chat GPT висловлює думку, що Білорусь не зміниться одразу після Лукашенка. Найреалістичнішим сценарієм ШІ називає прихід до влади представника нинішньої системи, який намагатиметься зберегти стабільність, послабити залежність від Росії та налагодити контакт із Заходом.

Загалом цифровий розум дає три сценарії розвитку подій:

Система влади залишиться в руках еліт, однак такого жорсткого контролю вже не буде;

Можливе пом’якшення політики, звільнення частини політв’язнів, економічні зміни та спроба проводити більш самостійну політику;

Посилення ролі Росії — можливий сценарій при нестабільному переході влади та боротьбі між елітами.

Головним чинником буде результат війни Росії проти України. Білорусь зможе стати самостійнішою, якщо Москва ослабне.

Таким чином Chat GPT прогнозує, що найближчими роками Білорусь все також буде у тісних відносинах із Росією, але водночас почне шукати свій шлях.

Прогноз Chat GPT/"Телеграф"

Свобода чи тиск Кремля

Gemini озвучує два прогнози — більш оптимістичний і найімовірніший.

Перший у тому, що після розколу еліт відбудуться вільні вибори у країні. При цьому Москва послабить тиск на Білорусь і дозволить владі дистанціюватись від Кремля. Відбудуться реформи, буде знято санкції і РБ почне налагоджувати відносини з Європою та Україною.

Другий, найімовірніший сценарій, полягає в тому, що влада після Лукашенка перейде Радбезу чи номенклатурі, а нинішня система збережеться. Водночас Росія, як і раніше, триматиме під контролем Білорусь, зокрема через економіку та сили безпеки. Таким чином, РБ і далі залишиться без справжнього лідера і під тиском Москви.

Прогноз Gemini/"Телеграф"

Від наступника до демократичних змін

Claude бачить аж п’ять сценаріїв майбутнього Білорусі після відходу Олександра Лукашенка.

Передача влади наступнику . Керівництво країною перейде до одного з представників нинішньої системи. Наприклад, серед можливих кандидатів називають Наталю Кочанову. Проте політичний курс суттєво не зміниться.

. Керівництво країною перейде до одного з представників нинішньої системи. Наприклад, серед можливих кандидатів називають Наталю Кочанову. Проте політичний курс суттєво не зміниться. "Повна залежність від Кремля". За такого сценарію Білорусь може ще більше зблизитися з Москвою та практично втратити самостійність.

За такого сценарію Білорусь може ще більше зблизитися з Москвою та практично втратити самостійність. Поступові зміни. Нова влада може пом’якшити внутрішню політику, розпочати відновлювати відносини з ЄС, проте без розриву зв’язків із Росією.

Нова влада може пом’якшити внутрішню політику, розпочати відновлювати відносини з ЄС, проте без розриву зв’язків із Росією. Боротьба за владу . Якщо звільнення Лукашенка буде раптовим, контроль над країною можуть тимчасово взяти силові структури або представники його найближчого оточення.

. Якщо звільнення Лукашенка буде раптовим, контроль над країною можуть тимчасово взяти силові структури або представники його найближчого оточення. Демократичні зміни. Це на думку ШІ найменш ймовірний сценарій, можливий лише за серйозного розколу еліт чи суттєвого ослаблення впливу Росії.

Штучний інтелект підсумував, що, на думку багатьох експертів, різкого переходу до демократії в Білорусі не відбудеться. Найімовірніше, що РБ збереже нинішню владу і поступово вноситиме зміни до зовнішньої та внутрішньої політики.

Прогноз Claude/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Лукашенко боїться України і яку роль Путін готує Білорусі.