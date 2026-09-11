Беларусь готовится к войне: есть ли реальная угроза для Украины (инфографика)
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Новые заявления вызвали реакцию в Украине
Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении провести проверку боевой готовности всей армии РБ. Ее будут осуществляться тщательно, вплоть до мобилизации.
Об этом пишет информагенство БелТА. В настоящее время по распоряжению Лукашенко проводят проверку артиллерийской бригады.
"Я уже говорил по-народному: армию надо стряхнуть, пора. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации. Беларусь готовится к войне, чтобы ее не было", — заявил он.
Ранее уже проверялись танковые и мотострелковые подразделения.
"Делаем все, как будет в войне", — сказал Лукашенко, отметив, что при проведении таких проверок используется опыт современных военных конфликтов.
Руководитель Центра противодействия дизинформации Андрей Коваленко в своем Telegram-канале отметил, что проверки на территории Беларуси проводятся уже не в первый раз.
"И любые подобные телодвижения больше направлены на создание напряжения для ЕС. Наши военные постоянно отслеживают ситуацию. Также напомню, что белорусское общество не поддерживает какую-либо риторику по поводу войны. Путин очень хотел бы втянуть Беларусь, но в Минске прекрасно понимают быстрые последствия", — объясняет Коваленко.
Сиуация на границе и есть ли угроза
Спикер 15 армейского корпуса Вооруженных сил Украины подполковник Алексей Бельский говорил, что подразделения 15 АК продолжают оборону Черниговской области на границе с Беларусью и Россией.
Детальнее об этом в материле "Телеграфа": "Как узнать, что наступление из Беларуси началось: названо 9 четких признаков (инфографика)".
В то же время Военный эксперт Олег Стариков называл явные "маркеры" подготовки противника к агрессивным действиям, которые военная разведка обязана выявить.
Если объединить мнения обоих военных экспертов, получаем список из девяти признаков, свидетельствующих о подготовке наступления:
- Передислокация ударно-штурмовых подразделений на расстояние около 40 км до границы, а также переброс туда боеприпасов, техники, горючего, медикаментов под видом "учений".
- Возобновление аэродромов "подскока" для штурмовой, бомбардировочной авиации и истребителей.
- Строительство дорог.
- Скопление эшелонов резервов боевого и тылового обеспечения.
- Увеличение активности разведывательных дронов, переброска систем ПВО и средств РЭБ.
- Активность ДРГ на границе.
- Активизация работы военной киберразведки.
- Усиление вербовки местного населения в районах возможного наступления с целью получения разведывательной информации.
- Закрытие территории возможного наступления для гражданского населения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет с Беларусью после Лукашенко. Названы топ-3 сценария от ИИ.