Обама накинувся на Трампа через Україну та Іран: що заявив експрезидент США

Колишній президент США звинуватив Білий дім у зраді українців і заявив про небезпечні наслідки дій адміністрації

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Барак Обама публічно розкритикував політику Дональда Трампа щодо України та Ірану. Він звинуватив Білий дім у схилянні перед Володимиром Путіним, а адміністрацію Трампа – у несерйозному ставленні до війни, за яке платять американці.

Про це заявив колишній президент США Барак Обама в Атланті (штат Джорджія) на передвиборчому мітингу "United for Georgia". Він також порушив питання про використання президентської посади для особистого збагачення.

Обама розкритикував політику Трампа щодо України та Ірану

Звинувачення у зраді України

Говорячи про війну в Україні, Обама протиставив ставлення Білого дому до російського президента боротьбі українців за свободу й демократію.

"Білий дім схиляється перед Володимиром Путіним з Росії та зраджує українців, які борються за свою свободу та демократію", – заявив Барак Обама.

Втрати американців і ракети у війні з Іраном

Критикуючи перебіг війни з Іраном, колишній президент перелічив її наслідки для американських військових і союзників США.

"Як проходить ця війна? Наші союзники та військові бази зазнали атак. Загинули американці. Сотні американців отримали поранення", – наголосив Барак Обама. Він також зазначив, що в результаті війни з Іраном США вичерпали запаси ракет, а Іран має вето щодо Ормузької протоки, через яку нафта потрапляє до споживачів.

Закиди адміністрації Трампа та особисто президенту

Обама пов’язав наслідки рішень адміністрації Трампа з тим, як її посадовці ставляться до своїх обов’язків.

"Це несерйозні люди, і ми всі платимо ціну за їхню несерйозність", – сказав Барак Обама. Президенту дісталось окремо: "Трамп буквально займається поробками, поки ми воюємо".

Не можна використовувати посаду президента та політику, що впливає на життя американців, для власного збагачення. Ми так не чинимо. Так чинять диктатори в інших країнах. Коли я був президентом, ми дорікали іншим країнам, коли вони діяли саме так Барак Обама, колишній президент США

Експрезидент США наразі активно їздить країною, підтримуючи кандидатів від Демократичної партії напередодні проміжних виборів, які заплановані на 3 листопада 2026 року.

Як повідомляв "Телеграф", Роман Безсмертний заявив, що біля Дональда Трампа є група людей, які налаштовують його проти України. На думку політика й дипломата, президент США сприймає Україну як об’єкт, а не суб’єкт, і нападами на неї намагається врятуватися від політичної поразки на проміжних виборах 3 листопада. Водночас кожне негативне слово про Україну та Володимира Зеленського лише погіршує становище Трампа, пояснив Безсмертний в інтерв’ю.