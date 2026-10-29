Обама накинувся на Трампа через Україну та Іран: що заявив експрезидент США
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Колишній президент США звинуватив Білий дім у зраді українців і заявив про небезпечні наслідки дій адміністрації
Барак Обама публічно розкритикував політику Дональда Трампа щодо України та Ірану. Він звинуватив Білий дім у схилянні перед Володимиром Путіним, а адміністрацію Трампа – у несерйозному ставленні до війни, за яке платять американці.
Про це заявив колишній президент США Барак Обама в Атланті (штат Джорджія) на передвиборчому мітингу "United for Georgia". Він також порушив питання про використання президентської посади для особистого збагачення.
Звинувачення у зраді України
Говорячи про війну в Україні, Обама протиставив ставлення Білого дому до російського президента боротьбі українців за свободу й демократію.
"Білий дім схиляється перед Володимиром Путіним з Росії та зраджує українців, які борються за свою свободу та демократію", – заявив Барак Обама.
Втрати американців і ракети у війні з Іраном
Критикуючи перебіг війни з Іраном, колишній президент перелічив її наслідки для американських військових і союзників США.
"Як проходить ця війна? Наші союзники та військові бази зазнали атак. Загинули американці. Сотні американців отримали поранення", – наголосив Барак Обама. Він також зазначив, що в результаті війни з Іраном США вичерпали запаси ракет, а Іран має вето щодо Ормузької протоки, через яку нафта потрапляє до споживачів.
Закиди адміністрації Трампа та особисто президенту
Обама пов’язав наслідки рішень адміністрації Трампа з тим, як її посадовці ставляться до своїх обов’язків.
"Це несерйозні люди, і ми всі платимо ціну за їхню несерйозність", – сказав Барак Обама. Президенту дісталось окремо: "Трамп буквально займається поробками, поки ми воюємо".
Не можна використовувати посаду президента та політику, що впливає на життя американців, для власного збагачення. Ми так не чинимо. Так чинять диктатори в інших країнах. Коли я був президентом, ми дорікали іншим країнам, коли вони діяли саме так
Експрезидент США наразі активно їздить країною, підтримуючи кандидатів від Демократичної партії напередодні проміжних виборів, які заплановані на 3 листопада 2026 року.
Як повідомляв "Телеграф", Роман Безсмертний заявив, що біля Дональда Трампа є група людей, які налаштовують його проти України. На думку політика й дипломата, президент США сприймає Україну як об’єкт, а не суб’єкт, і нападами на неї намагається врятуватися від політичної поразки на проміжних виборах 3 листопада. Водночас кожне негативне слово про Україну та Володимира Зеленського лише погіршує становище Трампа, пояснив Безсмертний в інтерв’ю.