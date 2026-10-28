Трамп анонсував близьку зустріч Зеленського та Путіна. Коли вони бачилися раніше

За словами американського лідера, у переговорах з РФ вдалося просунутися

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Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах із Росією щодо війни проти України. Глава Сполучених Штатів додав, що невдовзі нібито відбудеться зустріч за участі президента України Володимира Зеленського та глави РФ Володимира Путіна.

"З Росією ми досягаємо значного прогресу в питанні РФ та України. Скоро буде організовано зустріч з Путіним і Зеленським", — сказав Трамп.

При цьому Трамп не уточнив, дату та місце цієї можливої зустрічі. Він також не сказав, чи братиме він участь у переговорах.

Коли зустрічалися Зеленський та Путін

Єдина особиста зустріч Зеленського та Путіна відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі. Переговори відбулися під час саміту нормандської четвірки за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Близько 15 хвилин президенти України та Росії розмовляли віч-на-віч.

Єдина особиста зустріч Зеленського та Путіна, 2019 рік. Фото: osw.waw.pl

Протягом 2025–2026 років неодноразово обговорювали можливість нової зустрічі Зеленського та Путіна. Однак домовитися про неї не вдалося, — глава Кремля готовий зустрітися з президентом України лише у Росії. Зеленський готовий до зустрічі як у Києві, так і на території інших держав (окрім союзників РФ у війні проти України).

Коли зустрічалися Путін та Трамп

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та початку другого президентського терміну Дональда Трампа між ним та Путіним, за відкритими даними, відбулася лише одна особиста зустріч. Це були переговори на Алясці влітку 2025 року. Попри дуже теплий прийом, якій організував Трамп Путіну, жодних важливих домовленостей щодо припинення війни Росії проти України досягнути не вдалося.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 27 жовтня відбулася телефонна розмова між Путіним, президентом Фінляндії Олександром Стуббом та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере. Після Путіна вони говорили телефоном із Зеленським.