5 млн грн на зап’ясті: який годинник носить посланник Трампа Віткофф (фото)

Американець приїхав до Києва з елітним швейцарським аксесуаром

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У неділю, 6 вересня, в Україну вперше прибули спецпредставники американського лідера Дональда Трампа — Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Під час візиту увагу привернув аксесуар на руці 69-річного Віткоффа — розкішний швейцарський годинник.

На пресконференції після зустрічі представників Трампа з президентом України Володимиром Зеленським був присутній кореспондент "Телеграфу". На зробленому ним знімку добре видно, який годинник носить американський спецпредставник.

Який годинник носить Стів Віткофф

Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Як з’ясував "Телеграф", на руці Стіва Віткоффа були помічені Patek Philippe Nautilus 5811/1G-001 — одна з найвідоміших моделей легендарної швейцарської марки Patek Philippe. Це модель з культової лінійки Nautilus: вона відрізняється характерним корпусом з округлими кутами та рельєфним синьо-блакитним циферблатом.

Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Особливості моделі

За інформацією з офіційного сайту Patek Philippe, модель Nautilus 5811/1G-001 має восьмикутний корпус з округленими краями. Циферблат виконаний у синьому кольорі з ефектом сонячних променів та прикрашений чорним градієнтним обідком.

На циферблаті розташовані горизонтальні рельєфні мітки годинника у вигляді паличок з білого золота, вкриті білим люмінесцентним шаром. Стрілки також виготовлені з білого золота та мають аналогічне покриття, що забезпечує хорошу видимість у темряві.

Ще одна цікава особливість – задня кришка із сапфірового скла, через яку можна спостерігати внутрішній механізм годинника.

Скільки коштує такий годинник

Моделі Patek Philippe Nautilus мають попит серед колекціонерів. Їхня ціна на вторинному ринку часто перевищує початкову роздрібну вартість. Наприклад, на сайті Luxwatch цей годинник продається за 90 000 швейцарських франків. За поточним курсом це становить близько 5 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що напередодні спецпредставники зустрілися у Москві з російським президентом Володимиром Путіним. Було розкрито деталі переговорів.